FUERTE accidente en Guanajuato: Volcadura termina en incendio y muerte de un conductor

Irapuato, Guanajuato.- La madrugada de este viernes 12 de diciembre de 2025, elementos de diferentes órdenes del Gobierno de Guanajuato, así como personal del Servicio de Emergencia, desplegaron un operativo en inmediaciones de la carretera Irapuato–Abasolo, luego de que se reportara un fuerte siniestro que involucró a dos tráileres que terminaron envueltos en llamas.

La magnitud del incidente obligó al cierre total de la vialidad, mientras equipos de emergencia intentaban controlar la situación en medio de condiciones adversas. Según los primeros reportes, los hechos ocurrieron alrededor de la 1:10 de la mañana, tiempo local, en las inmediaciones de la comunidad La Soledad, una zona seca. Las autoridades señalaron que el siniestro comenzó tras la volcadura de una camioneta que circulaba por la zona.

El conductor de este vehículo resultó ileso; sin embargo, la maniobra habría provocado que los dos tractocamiones chocaran de manera prácticamente inmediata, desencadenando un incendio de grandes dimensiones. Rápidamente se activó el Código Rojo, a lo que se movilizaron las autoridades locales y estatales.

Al llegar al punto, elementos de Protección Civil y Bomberos de Irapuato confirmaron que una de las unidades pesadas ya se encontraba totalmente envuelta en fuego, por lo que procedieron a actuar para apagar las llamas. Durante las labores de control, localizaron dentro de la cabina a uno de los operadores, quien lamentablemente ya no contaba con signos vitales.

La intensidad de las llamas dificultó las primeras maniobras, obligando a los equipos de emergencia a trabajar con herramientas especializadas y con apoyo de pipas de agua para evitar que el fuego se extendiera hacia terrenos aledaños.

Los trabajos de sofocación se prolongaron casi hasta las 5:00 de la mañana, lapso en el que la carretera permaneció cerrada en ambos sentidos para permitir el ingreso de unidades de emergencia y evitar nuevos riesgos. Elementos de la Guardia Nacional División Caminos resguardaron toda la zona, desviando el tránsito hacia rutas alternas mientras se realizaban las labores de enfriamiento y aseguramiento.

Hasta el momento, las autoridades no han detallado si se abrirá una carpeta de investigación para determinar responsabilidades, aunque señalaron que se revisarán las condiciones mecánicas de los vehículos involucrados y se recabará información de testigos y videos cercanos al lugar.

