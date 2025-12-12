Golpe al crimen en Sonora: PESP asegura a varios generadores de VIOLENCIA, autos y DROGAS

Hermosillo, Sonora.- Gracias a los constantes operativos de prevención y vigilancia que se realizan en el estado de Sonora, la Policía Estatal de Seguridad Pública (PESP), en coordinación con autoridades del Gobierno Federal y del Gobierno de Hermosillo, realizó diversas detenciones relacionadas con la posesión de sustancias ilícitas y crímenes contra la salud en diferentes colonias de la capital sonorense.

Autoridades señalaron que el operativo dejó aseguramientos de narcótícos, la recuperación de vehículos con reporte de robo y la localización de envoltorios abandonados en vía pública.

Los hechos ocurrieron en diferentes puntos de Hermosillo, Sonora. Foto: Facebook

Detenciones en colonias al norte y sur de Hermosillo

Como parte de esta estrategia interinstitucional, los elementos estatales lograron la detención de personas en zonas consideradas prioritarias por su incidencia delictiva. En la colonia Los Naranjos, fue detenido Héctor 'N', de 43 años, a quien se le encontraron 20 envoltorios con aparente narcótico. En esta misma colonia también fue arrestada Aracely 'N', de 38 años, quien tenía en su posesión un paquete con una sustancia de consistencia pastosa.

En patrullajes realizados en Rancho Grande, agentes estatales aseguraron a Julio 'N', de 34 años, con seis dosis de sustancia prohibida. Minutos más tarde, en la colonia Camino Real, se detuvo a Ramón 'N', de 30 años, quien portaba 32 envoltorios con presunto narcótico.

Vehículos robados recuperados en Sonacer y Villa de Seris

Además de las detenciones, la PESP recuperó un vehículo Nissan, línea S10, en la colonia Sonacer, el cual contaba con reporte de robo vigente. Otro pickup de la misma línea fue localizado en Villa de Seris, también con reporte de robo. Ambos fueron asegurados y puestos a disposición para su debido proceso.

Paquetes con droga localizados en la vía pública

Durante recorridos de vigilancia reforzados por reportes ciudadanos, los agentes estatales y elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) localizaron 35 envoltorios con sustancia prohibida en la colonia Quintas del Sol. Asimismo, en Paseo de las Palmas se aseguraron 51 paquetes presumiblemente de droga abandonada.

Las autoridades informaron que los operativos se mantendrán de manera permanente en la capital sonorense, con el objetivo de fortalecer la presencia policial y prevenir delitos. La PESP reiteró el llamado a la ciudadanía para realizar denuncias anónimas al 089 o reportar al Servicio de Emergencias Telefónico 911.

Fuente: Tribuna del Yaqui