Golpe al narcomenudeo en Puebla: Capturan a dos presuntos de la Familia Michoacana en el Mercado Morelos

Puebla de Zaragoza, Puebla.- La madrugada de este viernes 12 de diciembre de 2025 fueron detenidos dos presuntos integrantes de la Familia Michoacana, justo al interior del Mercado Morelos ubicado en la capital de Puebla. De acuerdo con información extraoficial, a estos dos individuos se les acusa de realizar diversas actividades delictivas en este punto tan característico de la ciudad.

Entre los señalamientos están el cobro de piso y el narcomenudeo. Además, las autoridades ya los identificaron como Braulio ‘N', de 25 años, alias 'El Lápiz', y una menor de 17 años, conocida como 'La Pulga'. Es importante destacar que ambos individuos fueron vinculados. En nuestro medio de comunicación estaremos atentos a cualquier actualización sobre el tema; por ahora, solo resta esperar.

En el operativo participaron elementos de la Guardia Nacional, la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) y la Fiscalía General del Estado (FGE). En cuanto a lo incautado, se aseguraron más de 160 envoltorios con posible droga, 15 cartuchos útiles calibre 30 milímetros y dinero en efectivo. De igual forma, la dependencia hizo un llamado para denunciar a este tipo de personas.

Aseguraron bastante mercancía

"Se trata de Braulio 'N', alias 'El Lápiz', y una menor de edad identificada como 'La Pulga', quienes estarían relacionados con narcomenudeo y extorsión en los mercados Morelos, La Victoria, Jorge Murad y la plaza comercial El Campanario. Durante el operativo también se aseguraron posibles sustancias ilícitas y cartuchos útiles", señala un fragmento de la información emitida por la organización gubernamental.

#Seguridad | Édgar 'N', conocido también como 'El Limones', ingresa al Altiplano por extorsión en Durango luego de ser detenido en un operativo de la SEDENA y la SSPC encabezada por Omar García Harfuch ?? pic.twitter.com/W1HJj3bdjC — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) December 12, 2025

En otro caso similar, hace unos días, como parte de las acciones permanentes de vigilancia, la Policía Estatal logró evitar que se comercializaran aproximadamente 270 dosis de posibles narcóticos en el municipio de Acajete. Asimismo, se capturó a un hombre identificado como Samuel 'N', quien tenía en su posesión diversas sustancias ilícitas, medicamento controlado y un arma de fuego.

