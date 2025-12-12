Hermosillo: Procesan al presunto responsable del asesinato ocurrido en colonia Parque Central

Hermosillo, Sonora.- La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) reveló este viernes 12 de diciembre que, tras la celebración de una audiencia inicial de formulación de imputación, se dictó auto de vinculación a proceso en contra de un hombre llamado José Francisco 'N', identificado por las autoridades como un objetivo prioritario y presunto integrante de una célula delictiva que opera en Hermosillo.

El imputado enfrenta cargos por el delito de homicidio calificado. Este procedimiento judicial es resultado de una investigación realizada por el Ministerio Público, la cual derivó en una orden de aprehensión que fue ejecutada por elementos de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC). Cabe destacar que dicha orden se cumplimentó en reclusión, dado que el sujeto ya se encontraba bajo custodia por otros hechos delictivos.

Durante la audiencia, el juez de control analizó las evidencias presentadas por la representación social. Tras valorar los datos reunidos, la autoridad judicial calificó de procedente la imputación y determinó imponerle prisión preventiva justificada como medida cautelar. Esta decisión se fundamentó en la gravedad del delito atribuido, así como en el riesgo procesal que representa el imputado para el desarrollo del juicio.

Los hechos en cuestión ocurrieron el 23 de octubre de 2025. Según la carpeta de investigación, el crimen tuvo lugar en el interior de un domicilio particular situado sobre el bulevar Ingeniero Armando V. Escalante, en la colonia Parque Central, de Hermosillo. Las indagatorias establecen que José Francisco 'N' arribó al inmueble y accionó un arma de fuego en contra de la víctima, identificada como Javier Alberto 'N', quien falleció en el lugar a consecuencia de las heridas producidas por los proyectiles.

La Fiscalía logró acreditar ante el juez la probable responsabilidad del acusado, sustentando las circunstancias calificativas que agravan la conducta delictiva. Además de este caso, las autoridades han señalado que José Francisco 'N' figura en diversas carpetas de investigación abiertas, relacionándolo con otros eventos de homicidio registrados en la zona, información que está siendo procesada como parte de un análisis integral de su perfil criminal.

Fuente: Tribuna del Yaqui y FGJE Sonora