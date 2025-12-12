Indignación en Tlaxcala: Queman viva a perrita embarazada bajo un puente; PROPAET denuncia ante la FGR

Totolac, Tlaxcala.- Nuevamente se registró un violento ataque contra un animal indefenso. Aunque se desconoce con exactitud el día en que ocurrió la agresión, se sabe que fue ayer, jueves 11 de diciembre, cuando la información comenzó a circular en redes sociales. De manera extraoficial, el crimen se atribuye a presuntos pandilleros que suelen reunirse en la zona para consumir diferentes tipos de drogas y amedrentar a los peatones.

Con el paso del tiempo, han salido a la luz más detalles estremecedores. Entre ellos, se dio a conocer que la víctima era una perrita de raza mestiza, color negro, que además se encontraba embarazada cuando fue privada de la vida de manera cruel. De acuerdo con los reportes, el animal fue quemado vivo debajo del conocido Puente Rojo, ubicado en el estado de Tlaxcala y que conecta a la capital con el municipio de Totolac.

Denuncia formal

Hace un par de horas, la Procuraduría de Protección al Ambiente del Estado (Propaet), además de lamentar este acto de extrema crueldad, presentó una denuncia formal ante la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE). Asimismo, en un comunicado señalaron que inspectores acudieron al lugar de los hechos, donde confirmaron que el can fue víctima de maltrato animal, por lo que se recabaron evidencias que podrían acreditar la responsabilidad de los agresores.

Denuncia

Precisamente, el organismo público enfatizó que el artículo 435 del Código Penal del Estado de Tlaxcala establece que cualquier persona que provoque sufrimiento a un animal de compañía, de trabajo o de producción puede ser sancionada con una pena de seis meses a tres años de prisión, además de una multa económica de hasta 45 mil 256 pesos. En este sentido, ciudadanos se han mostrado indignados y exigen que el caso sea procesado conforme a la ley y no quede en el olvido.

"La PROPAET reafirma su compromiso con la protección y el bienestar de los animales, así como con la aplicación estricta de la ley para erradicar toda forma de crueldad. El organismo hace un llamado a la ciudadanía para fortalecer la cultura del respeto y cuidado hacia los seres vivos, y reitera que continuará colaborando con las autoridades competentes para garantizar que se haga justicia y que los responsables enfrenten las consecuencias que establece la normativa vigente", concluyeron.

Fuente: Tribuna del Yaqui