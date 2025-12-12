La ocultaban dentro de bocina: Rescatan a Yareth Alexandra, menor secuestrada en Edomex

Temascalapa, Estado de México.- Elementos de seguridad de los tres órdenes de Gobierno lograron la localización y rescate de una menor de 17 años de edad, quien había sido reportada como desaparecida desde finales de noviembre en el municipio de Tecámac, Estado de México. El hallazgo se produjo tras la ejecución de una orden de cateo en un domicilio ubicado en el municipio de Temascalapa, donde la joven se encontraba retenida contra su voluntad.

El operativo contó con la participación de la Célula de Búsqueda de Personas y el Grupo de Operaciones Especiales de la Policía de Ecatepec, agentes de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM), efectivos de la Secretaría de Seguridad del Estado de México (SSEM) y personal de la Secretaría de Marina (Semar). Esta movilización respondió a las labores de inteligencia iniciadas tras la denuncia de desaparición.

La joven, identificada como Yareth Alexandra Quintero González, había sido vista por última vez el 28 de noviembre de 2025. Según los registros oficiales, su desaparición ocurrió después de asistir a sus actividades académicas en el Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica (Conalep) en el municipio de Tecámac. Ante la ausencia de la menor, sus familiares notificaron a las autoridades, lo que derivó en la activación inmediata de una Alerta Amber al día siguiente.

La ficha de búsqueda describía su vestimenta, un pants azul marino con franjas verdes, sudadera negra y calzado beige, y solicitaba la colaboración ciudadana ante la presunción de que la adolescente pudiera ser víctima de un delito. Las investigaciones condujeron a las autoridades hasta el fraccionamiento Ex Hacienda de Paula, en Temascalapa. Al ingresar al inmueble señalado por las indagatorias, los elementos de seguridad realizaron una inspección exhaustiva del lugar.

Solicitamos de tu apoyo en difusión para dar pronta localización a Yareth Alexandra Quintero González, comunícate a los teléfonos al pie del boletín. #TodosEnLaBúsqueda pic.twitter.com/vqWLt2bgZ4 — COBUPEM (@COBUPEM) December 1, 2025

Durante la revisión, la menor fue localizada oculta al interior de un bafle (bocina) de grandes dimensiones, estructura utilizada por los presuntos captores para mantenerla escondida durante la intervención policial. En el lugar de los hechos se llevó a cabo la detención de tres individuos identificados como Edgar Ricardo 'N', Martín Gerardo 'N' y César Alberto 'N'. Las primeras diligencias indican que uno de los detenidos era conocido de la víctima.

Además del secuestro, a los sujetos se les aseguraron diversas dosis de presuntos estupefacientes, lo que agrava su situación legal. Tras el rescate, se activaron los protocolos de protección a víctimas. Yareth Alexandra fue trasladada bajo resguardo para recibir atención médica y psicológica por parte del personal especializado de la Procuraduría Municipal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes de Ecatepec, garantizando así su atención integral y el restablecimiento de sus derechos.

La Policía de Ecatepec y la Fiscalía Edomex localizaron a Yareth Alexandra (17) en una casa de Temascalapa; estaba escondida en un bafle. Tres hombres quedaron detenidos por privación de la libertad y posesión de estupefacientes.



Información de El Universal. pic.twitter.com/KyV0kcV3P9 — Soledad Durazo Barceló (@SoledadDurazo) December 13, 2025

Por su parte, los tres detenidos fueron presentados ante el Agente del Ministerio Público correspondiente, quien integrará la carpeta de investigación para determinar su situación jurídica y presentarlos ante la autoridad judicial por su probable responsabilidad en los delitos de privación de la libertad y delitos contra la salud. Este operativo se enmarca en una jornada de intensa actividad policial en la entidad mexiquense registrada este 12 de diciembre.

De manera paralela, y en hechos distintos sin relación directa con este rescate, las autoridades de seguridad atendieron reportes en el municipio de Tultitlán, específicamente en la colonia Buenavista, donde se realizaron levantamientos periciales tras el hallazgo de restos humanos en la vía pública, manteniendo así el despliegue de seguridad en diversas zonas del Estado de México.

uD83DuDEA8 LOCALIZAN A JOVEN REPORTADA COMO DESAPARECIDA EN EDOMEX uD83DuDC6E???uD83DuDD0D



uD83DuDD34 Autoridades localizaron en #Temascalapa, #Edomex, a Yareth Alexandra, joven reportada como desaparecida desde el 28 de noviembre. Tres sujetos que presuntamente la habrían privado de la libertad fueron detenidos. pic.twitter.com/re49PbAlRw — EL INFORMANTE.MX (@ElInformanteMX) December 11, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui