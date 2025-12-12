Le dispararon en el rostro: Joven de 25 años muere en plena calle de CDMX tras ser baleado

Ciudad de México.- La violencia en México no descansó ni en las celebraciones del Día de la Virgen de Guadalupe. La noche de este jueves, elementos de diferentes órdenes del Gobierno de la Ciudad de México (CDMX), así como personal de Servicios de Emergencia, desplegaron un fuerte amplio operativo en inmediaciones de la alcaldía Venustiano Carranza luego de que se reportara un ataque armado en plena vía pública. Este hecho, por desgracia, dejó una víctima mortal.

De acuerdo con los primeros reportes de las autoridades capitalinas, los hechos ocurrieron ayer, jueves 11 de diciembre de 2025, alrededor de las 21:00 horas, tiempo local, en el cruce de las calles Poma y Roabas, en la colonia Magdalena Mixhuca. En ese punto, un joven de aproximadamente 25 años fue atacado de manera directa por un agresor que le disparó en el rostro, dejándolo gravemente herido.

Los hechos ocurrieron la noche de este jueves, en la alcaldía Venustiano Carranza. Foto: Facebook

Vecinos que presenciaron la agresión solicitaron auxilio y notificaron a las autoridades, lo que provocó la activación del Código Rojo. En tanto, el presunto atacante huyó hacia una dirección desconocida. A la brevedad se hicieron presentes oficiales de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), quienes resguardaron el sitio e iniciaron con las primeras indagatorias.

Mientras, paramédicos del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM) acudieron para brindar atención prehospitalaria a la víctima; no obstante, debido a que el masculino presentaba lesiones de alto impacto que complicaron las maniobras. Momentos después, se confirmó su deceso en el lugar. El cuerpo quedó cubierto con una sábana azul.

Personal de Servicios Periciales de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CDMX) se trasladó al área para levantar indicios y procesar la escena con el fin de integrar la carpeta correspondiente. La policía capitalina realizó un patrullaje en colonias cercanas en un intento por localizar al responsable; sin embargo, hasta el momento no se reportan personas detenidas ni se tiene una descripción completa del agresor.

Las autoridades continúan recabando información para determinar el móvil de este nuevo homicidio en la capital mexicana. Cualquier novedad del caso será reportada por TRIBUNA.

