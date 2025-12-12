Mujer termina apuñalada en bar de Nogales; llegó por sus medios a hospital para pedir ayuda

Nogales, Sonora.- Durante la madrugada de este viernes 12 de diciembre, elementos de la Seguridad Pública Municipal de Nogales, atendieron un reporte hecho a través del Centro de Control, Comando, Comunicación, Cómputo, Coordinación e Inteligencia (C5), referente al ingreso de una persona del sexo femenino con lesiones provocadas por un arma blanca en el Hospital IMSS Bienestar de esta localidad.

De acuerdo con la información asentada en el informe policial, la alerta se emitió aproximadamente a las 3:40 horas. Al recibir la notificación vía radiofrecuencia, las unidades patrulla se trasladaron al nosocomio mencionado para verificar los hechos y entrevistar a la parte afectada. Una vez en el lugar, los oficiales se entrevistaron con la paciente, quien se identificó como Karen 'N', de 22 años de edad.

En su declaración a las autoridades, la joven relató que los hechos ocurrieron al interior de un establecimiento comercial con giro de bar, conocido como Clandestinos. Según su testimonio, un sujeto a quien dijo ser un conocido se aproximó a ella y, simulando un abrazo, le infligió una herida en la espalda utilizando un arma punzocortante. Tras la agresión, el individuo se dio a la fuga con rumbo desconocido.

La afectada señaló que, tras sufrir la lesión, optó por salir del inmueble y trasladarse por sus propios medios al centro médico para recibir la asistencia necesaria. El parte médico emitido por el personal de guardia del IMSS Bienestar detalló que la mujer presentaba una herida de aproximadamente 2 centímetros de diámetro en la región dorsal izquierda. Basándose en la clasificación legal de las lesiones, se determinó que esta herida no pone en riesgo la vida de la paciente.

Finalmente, las autoridades informaron que, al ser cuestionada sobre la identidad del agresor para proceder legalmente, la víctima expresó su negativa a proporcionar datos generales del sujeto, así como su decisión de no interponer una denuncia ante el Ministerio Público en ese momento. No obstante, los agentes procedieron a notificar lo sucedido al Centro de Atención Temprana de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora, con el objetivo de que quede constancia del incidente para los fines legales y estadísticos correspondientes.

Fuente: Tribuna del Yaqui