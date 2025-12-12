Niño de 12 años sufre brutal ataque de jauría de perros en Nogales; su vida está en riesgo

Nogales, Sonora.- Elementos de la Seguridad Pública Municipal de Nogales atendieron un reporte relacionado con lesiones provocadas por animales, luego de que un menor de 12 años fuera ingresado a un hospital para recibir atención médica tras sufrir un ataque por parte de tres perros. Los hechos sucedieron durante la mañana de ayer jueves 11 de diciembre, en la colonia Manlio Fabio Beltrones, de la ciudad de Nogales.

Según la información proporcionada por la autoridad municipal, alrededor de las 8:00 horas, los agentes preventivos recibieron un llamado vía radiofrecuencia por parte del Centro de Control, Comando, Comunicación, Cómputo, Coordinación e Inteligencia (C5). La instrucción consistió en trasladarse al Hospital General de Zona del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), situado en la avenida Álvaro Obregón y Mariano Escobedo, para recabar información sobre el estado de salud de un paciente pediátrico víctima de mordeduras.

Al arribar al nosocomio, los oficiales se entrevistaron con la madre del afectado, identificada como Diana L., de 31 años de edad. En su declaración, la madre explicó que el incidente ocurrió cuando su hijo salía de su domicilio ubicado sobre la calle Jades de la mencionada colonia. En ese momento, el menor fue derribado al suelo por tres canes, los cuales le infligieron diversas heridas en ambas extremidades inferiores, así como en el brazo derecho.

La agresión cesó gracias a la llegada de un tío del joven, quien logró auxiliarlo. Posteriormente, la familia trasladó al niño por sus propios medios al centro hospitalario para su valoración. El parte médico indicó que las lesiones ponen en riesgo la vida del afectado. Como parte del protocolo integral para estos casos, se notificó al Centro de Atención y Bienestar Animal (CABA), cuyo personal acudió para realizar el aseguramiento de los animales involucrados.

#Seguridad | Mujer termina apuñalada en bar de Nogales; llegó por sus medios a hospital para pedir ayuda uD83DuDD2AuD83DuDC69uD83CuDFFBhttps://t.co/uiyMijLONz — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) December 13, 2025

Los canes permanecerán bajo resguardo y monitoreo clínico para descartar la presencia de rabia u otras enfermedades transmisibles. Finalmente, el informe policial homologado fue puesto a disposición del Centro de Justicia Cívica, instancia que determinará las responsabilidades administrativas o legales correspondientes hacia los propietarios de los animales, conforme a la normatividad vigente en el municipio.

Fuente: Tribuna del Yaqui