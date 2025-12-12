Protección Civil suspende tres establecimientos en Hermosillo tras tragedia en tienda Waldo's

Hermosillo, Sonora.- Como parte de las acciones para garantizar la seguridad de la ciudadanía y el cumplimiento de la normativa vigente en materia de prevención de riesgos, la Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC) intensificó sus operativos de vigilancia en el primer cuadro de la ciudad de Hermosillo. Derivado de estas revisiones recientes, la dependencia procedió a la suspensión temporal de tres comercios ubicados en esta zona de alta afluencia.

Jesús Valenzuela, titular de la CEPC, detalló que estas acciones responden a una instrucción directa del Gobierno del Estado de Sonora para endurecer los protocolos de revisión. Esta medida busca asegurar que los inmuebles comerciales, especialmente aquellos con gran concentración de personas, cuenten con las condiciones estructurales óptimas y los planes de contingencia necesarios para operar. La decisión de reforzar la vigilancia se tomó tras el lamentable incendio registrado el pasado 1 de noviembre en una tienda Waldo's, donde 24 personas murieron.

Los negocios que fueron objeto de suspensión corresponden a los giros de venta de ropa, boutiques y artículos de iluminación decorativa. Si bien la autoridad no divulgó las direcciones exactas, se confirmó que todos operan dentro del centro histórico y comercial de la capital sonorense. Las inspecciones no se realizan de forma aislada, pues se trata de un esfuerzo conjunto entre dependencias municipales y estatales, asegurando que cada clausura o recomendación esté apegada al marco legal.

Valenzuela destacó la actitud colaborativa del sector empresarial frente a estos operativos. Lejos de generarse conflictos, los comerciantes han mostrado una disposición positiva para subsanar las observaciones señaladas por los inspectores. "Se han llevado suspensiones, pero los comerciantes están en la mejor disposición de atender todas las recomendaciones y observaciones que ponemos", afirmó el funcionario, señalando que el objetivo es la regularización y la seguridad, no el cierre definitivo de fuentes de empleo.

Hasta el momento, las autoridades no han precisado la cifra total de negocios inspeccionados, pero confirmaron que estas labores de supervisión continuarán de manera permanente y se extenderán a otras regiones de Sonora. La prioridad de Protección Civil es consolidar una cultura de prevención que garantice la integridad física de los consumidores y trabajadores en todos los espacios públicos y comerciales del estado.

Fuente: Tribuna del Yaqui