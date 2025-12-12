VIDEO: Suspenden a dos policías de Tijuana tras denuncia por robo a la Patrulla Espiritual

Tijuana, Baja California.- La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana Municipal (SSPCM) de Tijuana confirmó la separación temporal de sus funciones de dos elementos de la Policía Municipal. Esta medida cautelar responde a una investigación iniciada por la Sindicatura Procuradora, tras una denuncia ciudadana que involucra a dichos oficiales en un presunto acto de robo de efectivo y abuso de autoridad.

Los hechos que motivaron este proceso administrativo tienen su origen en una denuncia pública realizada por Jesús Ignacio Osuna, conocido popularmente como 'Chiquilín' y líder del centro de rehabilitación Patrulla Espiritual. De acuerdo con lo relatado por los afectados, el hecho tuvo lugar la noche del pasado jueves en las inmediaciones del Bulevar 2000, en la zona oriente de la ciudad. Según la parte acusadora, dos colaboradores de la organización fueron interceptados por una unidad policial cerca de sus instalaciones.

Durante la interacción con los agentes preventivos, se señala que los ciudadanos fueron despojados de diversas cantidades de dinero. El reporte detalla que a una de las personas afectadas, identificada con el alias de 'El Rambo', se le habría sustraído la cantidad de mil 200 dólares, mientras que al segundo colaborador, conocido como 'El Mecánico', se le habría retirado la suma de 4 mil pesos en moneda nacional.

Ante la falta de devolución de los bienes reclamados, la Patrulla Espiritual procedió a difundir material videográfico captado por cámaras de vigilancia del sector. Estas imágenes ayudaron que la ciudadanía colaborara en la identificación del número económico de la patrulla involucrada. Posteriormente, los integrantes del centro de rahabilitación acudieron ante las instancias correspondientes para formalizar su queja.

La Síndica Procuradora, Teresita de Jesús Balderas Beltrán, recibió personalmente a los denunciantes este viernes, notificándoles la apertura inmediata de un expediente de investigación para esclarecer los hechos y determinar las responsabilidades administrativas o penales a las que haya lugar. Por su parte, la SSPCM emitió un comunicado reiterando su disposición a colaborar con las indagatorias, y dijeron que la suspensión de los agentes busca garantizar la transparencia del proceso.

De manera extraoficial, los oficiales involucrados fueron identificados como Juan Carlos Arce Valenzuela y Mario Gama Roca, quienes se encontraban asignados a la unidad patrulla con número BC-024A2. Ambos elementos permanecerán fuera de servicio en espera de que el órgano de control interno concluya las diligencias pertinentes y emita una resolución definitiva sobre su estatus dentro de la corporación.

Fuente: Tribuna del Yaqui