Ciudad Obregón, Sonora.- Tras la violencia que se vivía en el estado sureño de Michoacán, invadido por varios cárteles de la droga y grupos de autodefensas, el estado se encontraba prácticamente en una guerra. Dicha situación llevó al presidente Felipe Calderón Hinojosa a declararle la guerra al narcotráfico. TRIBUNA tituló la llegada de las corporaciones federales a dicha entidad como 'Toman Michoacán'.

Entre las primeras acciones que se implementaron fue el llamado 'Operativo Conjunto Michoacán', puesto en marcha el 11 de diciembre de 2006; para ello, el gobierno federal movilizó miles de elementos del Ejército, la Marina y la Policía Federal. La misión: recuperar territorios dominados por organizaciones criminales, garantizar la seguridad pública y frenar el crecimiento del narcotráfico.

60 años, 60 historias: Inició en diciembre de 2006 la guerra de Calderón contra el narco

Para dar la batalla, Calderón prácticamente vació los cuarteles y envió a las fuerzas castrenses a las calles para combatir a la delincuencia. Él argumentó que el fortalecimiento de los cárteles, sumado a la debilidad de las corporaciones policiacas locales, exigía una intervención inmediata y de gran escala. Este tipo de acciones significó el principio de lo que después fue denominado como la militarización del país.

Entre los objetivos de las diferentes corporaciones que fueron enviadas a Michoacán destacaba el de darle cumplimiento a 300 órdenes de aprehensión en contra de integrantes de los cárteles de los Valencia, los Zetas y la Familia.

Durante la guerra contra los cárteles de la droga, el número de bajas de policías crecía, aumentaba la cifra de deserciones por parte de elementos militares, pero también creció la violencia en las calles, las violaciones en los derechos humanos y el descontento social, ante los baños de sangre que se registraban, ya no solo en Michoacán, sino a lo largo y ancho de la geografía nacional.

Han pasado más de 15 años de aquel día en el que Felipe Calderón le declaró la guerra al narco y el país todavía sufre las consecuencias de una guerra que careció de estrategia y que además estuvo y sigue estando marcada por la corrupción.

Hoy celebramos la historia que comenzó hace 60 años. TRIBUNA ha contado lo que importa, ha dado voz y ha acompañado cada capítulo de nuestra comunidad uD83DuDDDE?



Gracias por acompañarnos: Nuestras páginas, tus historias uD83DuDCF0#SiempreContigo #TribunaSonora #TribunadelYaqui #60Aniversario pic.twitter.com/BSKwBK5ulb — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) December 5, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui