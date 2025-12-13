Agresión a balazos deja un muerto y otro herido al nororiente de Culiacán; identifican a víctimas

Culiacán, Sinaloa.- La noche del viernes 12 de noviembre de 2025 se registró un ataque a balazos en el estacionamiento de una tienda de conveniencia ubicada en el fraccionamiento Los Ángeles, en el sector nororiente de Culiacán, Sinaloa. El violento tuvo lugar sobre el bulevar principal de la zona y dejó como saldo preliminar a un hombre sin vida y otro más lesionado por proyectil de arma de fuego, generando una intensa movilización policíaca.

Según información proporcionada por el portal de noticias Los Noticieristas, el reporte se recibió a las 21:00 horas aproximadamente, cuando las líneas de emergencias del 9-1-1 fueron alertadas sobre una agresión armada en contra de dos personas del sexo masculino sobre la esquina de la calle San Bernardino y el bulevar California. Tras el ataque, personal de los cuerpos de auxilio confirmó que uno de los involucrados ya no contaba con signos vitales.

Identifican a las víctimas

La citada fuente indicó que el hoy occiso respondía en vida al nombre de Jordi Ariel 'V.' y tenía 25 años de edad, mientras que el individuo herido fue identificado como Francisco Javier 'F.', de 29 años, ambos fueron reconocidos por integrantes de su familia. Posteriormente, paramédicos de Cruz Roja Mexicana se presentaron en el sitio y, después de estabilizar al lesionado, lo trasladaron a un hospital cercano para recibir atención médica especializada.

Movilización policíaca

Previo al arribo de los socorristas, elementos del Ejército Mexicano, así como de la Guardia Nacional (GN), acudieron al sitio y corroboraron la presencia de dos hombres atacados a balazos a las afueras de una tienda de conveniencia. Luego de que se realizó el traslado de Francisco Javier 'F.' hacia un nosocomio de la capital sinaloense y se constató la muerte del otro implicado, los uniformados dieron aviso a la Fiscalía General del Estado (FGE) de Sinaloa.

Personal de la Dirección General de Investigación Pericial se hizo cargo de los trabajos de campo en el área, mientras que agentes investigadores realizaron las averiguaciones previas para integrar la respectiva carpeta de investigación sobre este ataque armado. Una vez que culminaron las pesquisas, las autoridades ordenaron el levantamiento y retiro del cadáver hacia el Servicio Médico Forense (Semefo), en donde se le practicará la necropsia de ley.

Fuente: Tribuna del Yaqui