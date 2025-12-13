ALERTA en Gobierno de Sonora por intento de "HACKEO"; "se han recibido solicitudes y conexiones sospechosas"

Hermosillo, Sonora.- El Gobierno del Estado de Sonora confirmó este sábado 13 de diciembre de 2025 que activó protocolos de seguridad cibernética tras detectar "solicitudes y conexiones sospechosas" en sus portales, sitios y servicios digitales. En días previos, la cuenta especializada en temas de ciberseguridad, Sonora Cibersegura, señaló que un grupo conocido como Team Chronus difundió en foros de Internet presuntos archivos pertenecientes a la Secretaría de Hacienda del Estado de Sonora.
Sin embargo, el Gobierno del Estado de Sonora no confirmó nada de un ciberataque de parte de Team Chronus. "De manera preventiva e inmediata, se activaron los protocolos de seguridad correspondientes y se estableció coordinación con instancias estatales y federales especializadas en ciberseguridad, con el objetivo de fortalecer la protección de la infraestructura digital gubernamental", señaló la cuenta de Gobierno Digital Sonora mediante un comunicado.
La Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones del Estado de Sonora informó que, de manera preventiva e inmediata, se activaron los protocolos de seguridad correspondientes y se estableció coordinación con instancias especializadas en ciberseguridad. "Como parte de las acciones de revisión, se identificó la extracción previa de información en un equipo destinado a la recepción de correspondencia de la Subsecretaría de Egresos, situación que fue atendida conforme a los procedimientos establecidos en su plan de gestión de incidentes; se reforzaron las medidas de seguridad, se presentó la denuncia correspondiente ante la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) y se dio vista a las autoridades competentes", confirmó el gobierno.
El Gobierno de Sonora reiteró que se mantiene trabajando de forma permanente para garantizar la integridad de los sistemas y la protección de la información, subrayando su compromiso con la seguridad digital y la confianza de las y los sonorenses.
Advierten de posible hackeo
La cuenta especializada Sonora Cibersegura advirtió que el grupo cumplió la amenaza realizada el pasado 12 de diciembre, al publicar documentos y bases de datos que, de acuerdo con sus señalamientos, corresponderían a información gubernamental. El material filtrado ascendería a alrededor de 40 gigabytes de datos. Los presuntos responsables también habrían advertido su intención de realizar ataques contra otras entidades del país y contra el Servicio de Administración Tributaria (SAT). Pero, como fue señalado, esto no ha sido confirmado por el Gobierno de Sonora.
Fuente: Tribuna del Yaqui