Alerta Roja: FUERTE accidente en carretera de Hidalgo deja cinco muertos y más de 20 heridos

Tlanchinol, Hidalgo.- La madrugada de este sábado 13 de diciembre de 2025, tras los festejos del Día de la Virgen de Guadalupe, se registró un accidente de gran magnitud en el municipio de Tlanchinol, estado de Hidalgo, luego de que un autobús de pasajeros se volcara y cayera a un barranco en una de las carreteras más transitadas de la región Huasteca. Este siniestro dejó un saldo preliminar de al menos cinco personas muertas y más de 20 lesionadas, algunos de ellos de gravedad.

De acuerdo con los primeros reportes de las autoridades locales, los hechos ocurrieron la madrugada de este sábado en la Carretera Federal México-Tampico, a la altura del kilómetro 181, en el acceso a la comunidad de Santa María. Se detalló que lla unidad involucrada pertenece a la línea Futura y cubría la ruta Pachuca–Huejutla.

Los hechos ocurrieron la madrugada de este sábado. Foto: Facebook

Por causas que aún se investigan, el conductor perdió el control del autobús, lo que provocó que se precipitara hacia un barranco de varios metros de profundidad. El impacto fue severo y ocasionó daños estructurales considerables en la unidad, dejando a varios pasajeros atrapados entre los restos del vehículo. Testigos que vieron los hechos, dieron aviso a las autoridades mediante el Servicio de Emergencias Telefónico 911, a lo que se activó el Código Rojo.

Tras el reporte al número de emergencias, se activó un operativo en el que participaron elementos de la Guardia Nacional, policías municipales y estatales, así como paramédicos y rescatistas de distintos municipios de la región. Los equipos de auxilio realizaron maniobras especializadas para liberar a los pasajeros lesionados, quienes fueron trasladados a hospitales cercanos para recibir atención médica inmediata.

Algunos de ellos presentaban lesiones de consideración, por lo que su estado de salud se reporta como delicado.

Autoridades ministeriales acudieron al lugar para realizar el levantamiento de los cuerpos de los cinco fallecidos y recabar indicios que permitan esclarecer las causas del accidente. De manera preliminar, no se descarta que factores como el exceso de velocidad, las condiciones del camino o una posible falla mecánica hayan influido en el siniestro. La Fiscalía General de Justicia del Estado de Hidalgo (FGE) ya inició una carpeta de investigación para determinar responsabilidades y deslindar hechos.

