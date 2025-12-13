Atacan a balazos a policías de Escobedo en Paseo Real; hay dos detenidos y armas aseguradas

Escobedo, Nuevo León.- Durante la madrugada de este sábado 13 de diciembre de 2025, en el estado de Nuevo León, específicamente en la colonia Paseo Real, sobre la calle José María Velasco, cerca de la avenida Raúl Salinas Lozano, policías del municipio de Escobedo fueron agredidos por varios sujetos armados, por lo que de inmediato tuvieron que responder al ataque. Por fortuna, y según información de Milenio, no se reportan elementos heridos ni fallecidos.

De acuerdo con información extraoficial, se logró la detención de dos presuntos delincuentes; sin embargo, hasta el momento de la elaboración de esta nota se desconocen por completo sus identidades. No obstante, en nuestro medio de comunicación estaremos al pendiente de cualquier actualización relacionada con el caso, mientras se espera que las fuentes oficiales, como la Fiscalía estatal, emitan un pronunciamiento al respecto.

Cabe señalar que durante el operativo se aseguró un fusil de asalto y un arma corta. Asimismo, se destacó la participación de elementos de la Guardia Nacional y de la Secretaría de la Defensa Nacional. En relación con los hechos, se presume que al momento de las detonaciones los oficiales realizaban un recorrido de rutina cuando los agresores aparecieron afuera de unos negocios, a un costado de un Centro de Desarrollo Infantil (CENDI).

A muy temprana hora acudió a la escena personal de Servicios Periciales de la Fiscalía del Estado, quienes revisaron el sector en busca de indicios, localizando un automóvil en desuso, una motocicleta y diversos casquillos percutidos. En cuanto a los detenidos, se mantienen abiertas las investigaciones para determinar si están implicados en otros delitos recientemente reportados en esta zona de la ciudad.

Ficha de búsqueda

En otro asunto, familiares del joven desaparecido Daniel Alejandro Mora González, de 27 años de edad, solicitan apoyo de la ciudadanía para dar con su paradero. De acuerdo con una ficha de búsqueda, fue visto por última vez el pasado 10 de diciembre en la colonia 18 de Octubre, en el municipio de Escobedo, Nuevo León. Ese día vestía un pantalón de mezclilla negro, una sudadera gris oscuro y zapatos de trabajo de color negro.

Fuente: Tribuna del Yaqui