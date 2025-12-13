Ciudad Juárez: Hombre fallece tras accidente ferroviario que le provocó la amputación de extremidades

Ciudad Juárez, Chihuahua.- Una tragedia ocurrió la madrugada del sábado 13 de diciembre de 2025, cuando alrededor de las 02:00 horas un hombre perdió sus extremidades tras ser arrollado por un tren. De acuerdo con información extraoficial, la víctima, cuya identidad aún se desconoce, aparentemente intentaba cruzar las vías cuando fue impactado por el ferrocarril. Los hechos se registraron en la avenida Francisco Villa e Ignacio Mejía.

Algunos testigos solicitaron ayuda a agentes que circulaban en una patrulla municipal. Minutos después, paramédicos llegaron al lugar y trasladaron al hombre al Hospital General, donde fue atendido por personal médico. Sin embargo, esta mañana se confirmó que no soportó las graves lesiones y falleció. El cuerpo fue trasladado a las instalaciones del Servicio Médico Forense (Semefo). En nuestro medio de comunicación se dará seguimiento a cualquier actualización sobre el caso.

En otro hecho, completamente distinto, la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE), en coordinación con la Guardia Nacional, logró rescatar a cinco personas que habían sido privadas de la libertad y detuvo a los presuntos responsables en un inmueble de Ciudad Juárez, Chihuahua. Cabe destacar que las víctimas son originarias de Ecuador y Guatemala y se planeaba trasladarlas hacia Estados Unidos.

Los presuntos responsables fueron identificados como Martín G. A., Adriana Angélica L. P. y Andrea Cristina P. P., y actualmente se encuentran a disposición de la Fiscalía General del Estado para la integración de la carpeta de investigación correspondiente. En cuanto a las víctimas, se sabe que una es menor de edad; su propio hermano fue quien alertó a las autoridades sobre la situación.

Lo primero que observaron afuera del domicilio fue un vehículo Dodge Durango modelo 2004. Al interior hallaron a uno de los hombres encargados de custodiar a los migrantes, pero no era el único, ya que posteriormente aseguraron a dos mujeres que vigilaban la entrada. Asimismo, se reveló que dos de las víctimas son de nacionalidad ecuatoriana y dos guatemaltecas, completando así el grupo rescatado.

Fuente: Tribuna del Yaqui