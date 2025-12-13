Código Rojo sacude Ciudad Obregón el 12 de diciembre; gatilleros atacan a hombre en colonia Libertad

Ciudad Obregón, Sonora.- La noche de este pasado viernes 12 de diciembre de 2025, justo cuando se celebra el Día de la Virgen de Guadalupe, volvió a activarse el Código Rojo, pero ahora alrededor de las 22:00 horas en la colonia Libertad, sobre la calle Río Santiago, entre Moctezuma y Río San Fernando. De acuerdo con información extraoficial, fueron los propios vecinos quienes reportaron la presencia de una persona del sexo masculino tirada en plena vía pública.

De hecho, lo que encendió las alertas fueron las múltiples detonaciones de arma de fuego y, tras la llamada al número de emergencias 911, se desató una intensa movilización policiaca de los tres órdenes de gobierno. Asimismo, al sitio arribaron paramédicos de la Cruz Roja Mexicana para brindar atención médica a la víctima del ataque armado, quien, según una versión preliminar, ya no contaba con signos vitales.

Hasta el momento de la elaboración de esta nota, aún no ha sido revelada la identidad del occiso, aunque se presume que tenía entre 40 y 45 años de edad. No se reportan personas detenidas ni sospechosos, ya que aparentemente los responsables lograron huir con rumbo desconocido. En nuestro medio de comunicación, como siempre, estaremos al pendiente de cualquier actualización que surja en las próximas horas sobre este hecho.

No hay detenidos

El área fue acordonada por las autoridades mientras personal de la Fiscalía General de Justicia del Estado realizaba las diligencias correspondientes. Por lo tanto, las investigaciones apenas comenzaron y se espera que más adelante el Ministerio Público emita un pronunciamiento, pues como te informamos en TRIBUNA, precisamente la noche de ayer sujetos armados ejecutaron a una mujer cuando salía de su domicilio.

El crimen se registró en el cruce de las calles Alfonso Esparza y Antonio Valenzuela, en la colonia San Antonio. Al igual que en el caso anterior, no se reportan detenidos, pese al operativo de seguridad implementado en la zona. En el lugar se dieron cita agentes de la Policía Municipal de Cajeme, la Policía Estatal de Seguridad Pública (PESP), elementos de la Guardia Nacional y personal de la Secretaría de Marina (Semar).

