Colectivo de Ciudad Obregón confirma hallazgo sin vida de Abril Abigail Braw Valenzuela, joven de Cajeme

Ciudad Obregón, Sonora.- Hace una hora, el colectivo Rastreadoras de Ciudad Obregón confirmó que se localizó el cuerpo sin vida de Abril Abigail Braw Valenzuela, quien desde hace tiempo era buscada incansablemente por sus familiares a través de redes sociales. A la lamentable pérdida se sumaron diversos colectivos y miembros de la sociedad, quienes se mostraron consternados por el desenlace de esta investigación.

Hasta el momento de la elaboración de esta nota, la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora no se ha pronunciado sobre el caso. Lo único que se sabe es que la joven fue vista por última vez en la colonia El Sahuaro, en la ciudad de Hermosillo, Sonora. De igual manera, se desconoce en qué estado fue hallado su cuerpo. En TRIBUNA estaremos pendientes de cualquier actualización al respecto.

La violencia en la entidad se ha incrementado en los últimos meses, reflejándose en un aumento de casos de levantones, como el de Lourdes Angélica. En este caso, su madre denunció su desaparición el lunes 24 de noviembre; sin embargo, no pasó mucho tiempo antes de que su cadáver fuera encontrado por su propio hermano debajo de una cama, en un domicilio de la colonia Las Haciendas. La joven yacía sin signos vitales.

Rastreadoras de Ciudad Obregón

El informe forense determinó que la causa de su muerte fue asfixia por sofocación. Posteriormente, la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) logró capturar a Miguel Ángel el martes 9 de diciembre, durante un cateo realizado por la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC), con apoyo de la Secretaría de Marina y la Secretaría de la Defensa Nacional, en un predio ubicado en la salida de Ciudad Obregón hacia Navojoa.

#Seguridad | Pánico: Vecinos salen a caminar y encuentran un cadáver en plena carretera de Nuevo León uD83DuDEA8https://t.co/RBQk1FWkIW — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) December 13, 2025

Por otra parte, aún permanece desaparecido Édgar Adrián Urbina García, de nueve años. Cabe destacar que el menor fue sustraído sin autorización legal de su domicilio en la colonia Ampliación Miravalle, en Ciudad Obregón, Sonora. En aquel momento, quien tenía su custodia era su padre, aunque se reporta que fue sacado de la casa por su tía. Quienes cuenten con información relevante sobre su paradero pueden comunicarse de inmediato al número 644-127-7784.

Fuente: Tribuna del Yaqui