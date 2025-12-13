Detienen a presunto responsable del homicidio de abogada del Poder Judicial en Guanajuato

San Luis de la Paz, Guanajuato.- Este sábado 13 de diciembre de 2025, la Fiscalía General del Estado de Guanajuato confirmó la detención de José Miguel 'N', alias 'El Milton', un sujeto a quien se le responsabiliza del homicidio de la abogada mediadora María Antonieta Luna Bautista, adscrita al Centro Estatal de Justicia Alternativa del Poder Judicial del Estado, quien desempeñaba sus funciones en la subsede de San Miguel de Allende.

Es relevante señalar que el suceso ocurrió el pasado 20 de noviembre, alrededor de las 17:00 horas, en el municipio de San Luis de la Paz, cuando la víctima conducía por la carretera San Luis de la Paz–Dolores Hidalgo, ya que ese día regresaba de su jornada laboral. Presuntamente, el delincuente interceptó el vehículo con la intención de robárselo, pero terminó realizando múltiples detonaciones de arma de fuego contra la profesionista.

De hecho, la herida que le arrebató la vida fue un impacto de bala en el tórax. Cabe destacar que el gremio jurídico se mostró sumamente consternado y comenzaron a exigir justicia; incluso intervino en este caso la Asociación de Abogados Independientes de Guanajuato, cuyos integrantes hicieron un llamado a la Secretaría de Seguridad y Paz para que se implementaran acciones preventivas: "La violencia que vive el estado sigue arrebatando vidas valiosas".

Supuesto asesinato

Detenido

Según el comunicado emitido por la Fiscalía estatal, el detenido cuenta con un amplio historial delictivo, principalmente en los municipios de San José de Iturbide, Celaya y Cortazar. Precisamente, José Miguel cayó en manos de las autoridades mediante una orden de aprehensión ejecutada durante un operativo ministerial y posteriormente fue presentado ante un juez; tras el análisis de las pruebas, la autoridad judicial determinó su vinculación a proceso por el delito de homicidio.

#Seguridad | Riña en bar 'La Bichota' de la Venustiano Carranza, CDMX, termina en BALACERA: Confirman 2 víctimas uD83DuDEA8uD83CuDF7Bhttps://t.co/07oyfsrX7Y — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) December 13, 2025

En esta labor participaron agentes del Ministerio Público, así como peritos y elementos de la Agencia de Investigación Criminal. "El compromiso de la Fiscalía es claro y firme: con la familia de la víctima, con la sociedad guanajuatense y con el Estado de Derecho. En Guanajuato no hay impunidad; los casos se investigan, se esclarecen y se resuelven en debida forma", concluyó el comunicado oficial.

Fuente: Tribuna del Yaqui