Dos personas muertas y tres más heridas: El saldo de una FUERTE balacera en Montemorelos, NL

Montemorelos, Nuevo León.- Un ataque armado registrado durante una reunión en inmediaciones del municipio de Montemorelos, en el sur del estado de Nuevo León, provocó una fuerte movilización policiaca durante la madrugada de este sábado 13 de diciembre. Si bien no se han reportado personas detenidas por este hecho violento, se confirmó que la agresión dejó un saldo de dos personas muertas y al menos tres más lesionadas.

De acuerdo con reportes preliminares, los hechos ocurrieron durante la madrugada de este sábado 13 de diciembre de 2025, al interior de una vivienda ubicada en el cruce de las calles Unión y Riveras del Río, en el barrio Mendívil, en un punto situado bajo el puente Unión. En el lugar se encontraban varias personas festejando cuando hombres armados, hasta ahora no identificados, arribaron al sitio y abrieron fuego de manera directa contra los asistentes.

Balacera en Montemorelos, Nuevo León, deja dos víctimas. Foto: Facebook

Los presentes intentaron resguardarse, mientras los sicarios seguían disparando para, después de unos minutos, salir del inmueble y huir hacia una dirección desconocida. Mientras se daba aviso a las autoridades sobre esta balacera, algunos de los heridos fueron trasladados de urgencia a hospitales locales por familiares y conocidos en vehículos particulares. Las autoridades llegaron minutos después.

Saldo preliminar: dos fallecidos y tres heridos

Oficiales de la Policía Municipal confirmaron que en el lugar fue localizada una persona sin signos vitales, mientras que otra de las víctimas, una mujer, perdió la vida posteriormente en un hospital tras sufrir un paro cardiorrespiratorio. Los ahora occisos fueron identificadas como José Antonio P. G., de 31 años de edad, quien murió en el sitio del ataque, y Alejandra I. L., de 37 años, quien falleció mientras recibía atención médica.

En tanto, al menos tres personas más resultaron heridas y permanecen bajo observación en distintos hospitales de la región.

La zona fue acordonada para preservar indicios y permitir el trabajo de peritos de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Nuevo León (FGJ-NL). Elementos de Servicios Periciales realizaron el levantamiento de evidencias balísticas y recabaron testimonios para integrar la carpeta de investigación correspondiente. Hasta el momento, no se ha informado sobre personas detenidas en relación con estos hechos.

Fuente: Tribuna del Yaqui