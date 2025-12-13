Era buscado por fraude en Jalisco: Aseguran en Sonora a un arquitecto tras ser deportado de EU

Nogales, Sonora.- La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) confirmó que, a través de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC), se logró la asegurar a un hombre identificado como Juan 'N.', un objetivo para la Fiscalía del Estado de Jalisco (FEJ). El sujeto era señalado por su presunta responsabilidad en el delito de fraude en aquella entidad, motivo por el cual contaba con una orden de aprehensión vigente.

De acuerdo con un boletín informativo difundido por la dependencia estatal, la captura del individuo se registró en el cruce fronterizo Dennis DeConcini, donde autoridades federales estadounidenses lo deportaron y fue recibido en coordinación operativa con la Fiscalía General de la República (FGR) y el Instituto Nacional de Migración (INM). Una vez que se cumplimentó la orden judicial, el hombre, de profesión arquitecto, continuará su proceso en tierras jaliscienses.

La AMIC reafirma su compromiso de colaborar con fiscalías del país para garantizar que personas buscadas por la justicia enfrenten los procedimientos legales establecidos", se puede leer en el comunicado que compartió la Fiscalía de Sonora en sus redes sociales este sábado 13 de diciembre de 2025.

El Juez Décimo Quinto de Control, Enjuiciamiento y Justicia Integral para Adolescentes, adscrito al Primer Distrito Judicial de Jalisco, expidió el mandato judicial dentro de una causa penal iniciada en el año 2024. El imputado fue puesto a disposición de las autoridades de Jalisco conforme al protocolo de entrega-recepción. Juan 'N.' seguirá con su proceso penal ante la autoridad requirente de la Fiscalía del Estado de Jalisco.

En otro caso de fraude atendido por la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora, la autoridad procuradora de justicia obtuvo la vinculación a proceso y la medida cautelar de prisión preventiva justificada contra Carlos 'N', de 30 años, por su probable responsabilidad en el delito de fraude genérico, en perjuicio de un hombre de 42 años en Hermosillo. El imputado, junto a sus cómplices, intentaron engañar a la víctima para simular la venta de una propiedad.

Fuente: Tribuna del Yaqui