Estaba suspendido del cuello: Sujeto encuentra sin vida a su hijastro en una vivienda de Nogales

Nogales, Sonora.- La noche del viernes 12 de diciembre de 2025, elementos de la Policía Municipal atendieron el reporte sobre un cuerpo sin vida localizado en un domicilio ubicado sobre el bulevar De los Nogales, en la colonia Colinas del Yaqui, ubicada en el municipio de Nogales, Sonora. Los primeros reportes indican que el hoy occiso se quitó la vida en el lugar, por lo que se desplegó una intensa movilización por parte de las autoridades y de los cuerpos de auxilio.

De acuerdo con un informe oficial de Seguridad Pública Municipal, la alerta se recibió alrededor de las 22:35 horas, cuando los uniformados fueron percibidos sobre dicho caso a través de las líneas de emergencias del 9-1-1. Una vez en el sitio, los agentes se entrevistaron con un hombre que se identificó como Silvestre 'N.', de 54 años de edad, quien señaló que encontró a su hijastro colgado en una de las habitaciones de la residencia.

En su testimonio, el individuo relató que el hoy occiso, identificado como Jorge 'N.', de 33 años, se encontraba suspendido del cuello con un cable de nylon de color blanco, el cual permanecía a una estructura de madura dentro de la propiedad. El reportante mencionó que inmediatamente lo bajó e intentó brindarle los primeros auxilios; sin embargo, la víctima no respondió de forma favorable y se solicitó apoyo a la Cruz Roja Mexicana.

Minutos más tarde, paramédicos de la benemérita institución se presentaron en el lugar y, tras una breve valoración, confirmaron que el hombre ya no contaba con signos vitales. Una vez que se constató la muerte, la zona quedó acordonada y se notificó a la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES), quien se hizo cargo de las diligencias correspondientes para determinar las causas del deceso y deslindar responsabilidades.

En otro caso similar ocurrido el viernes 5 de noviembre, un hombre, de alrededor de 60 años de edad, fue localizado sin vida en el interior de un departamento que se encuentra en el callejón Hidalgo, en el sector Centro de Nogales. Una vecina del sector explicó a la Policía Municipal que desde hace varios días se desprendía un olor fétido desde el apartamento que se ubica frente al suyo. Personal médico dio fe sobre la muerte del adulto mayor.

Fuente: Tribuna del Yaqui