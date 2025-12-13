Exfuncionario público en estado de EBRIEDAD provoca FUERTE choque en Sonora; confirman una víctima

Empalme, Sonora.- La mañana de este sábado 13 de diciembre de 2025, elementos de diferentes órdenes del Gobierno de Sonora, así como personal de Servicios de Emergencia, respondió a un Código Rojo el municipio de Empalme, luego de que se reportara un fuerte accidente de tránsito que dejó como saldo una víctima herida. Momentos más tarde se confirmó que el presunto responsable del siniestro sería un exfuncionario municipal.

De acuerdo con los primeros reportes de las autoridades locales, los hechos ocurrieron durante la mañana de este sábado 13 de diciembre, sobre el bulevar Las Américas, en la colonia Libertad. En ese punto de Empalme (al sur de Sonora) una camioneta de la marca GMC, color negro, se impactó contra un vehículo tipo sedán por causas que aún son materia de investigación. Testigos que vieron los hechos dieron aviso a las autoridades, a lo que se activó el Código Rojo.

El accidente dejó una víctima herida. Foto: Facebook

Rápidamente, arribaron al lugar del accidente oficiales de la Policía Municipal de Empalme, así como de la Policía Estatal de Seguridad Pública (PESP), quienes confirmaron que el conductor de la camioneta y presunto responsable del siniestro sería un hombre identificado como Javier 'N'. Este, anteriormente se desempeñó como regidor en el Ayuntamiento de Empalme.

Las autoridades señalaron que una persona que viajaba como acompañante en la camioneta resultó con diversas lesiones, por lo que fue atendida por paramédicos en el sitio y posteriormente trasladada a un hospital para recibir atención médica especializada. A la fecha de publicación de esta nota, no se ha informado de manera oficial la gravedad de su estado de salud.

Elementos de Tránsito Municipal y de la Policía acordonaron el área y realizaron las diligencias correspondientes para el levantamiento de evidencias, así como el deslinde de responsabilidades.

Presunto estado de ebriedad, bajo investigación

De manera preliminar, trascendió que el exregidor presuntamente conducía en estado de ebriedad al momento del accidente, situación que será confirmada o descartada por la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES). Las autoridades indicaron que el caso será turnado a las instancias competentes para determinar las sanciones administrativas o penales que pudieran derivarse.

Fuente: Tribuna del Yaqui