Falla mecánica provoca accidente en Nogales; auto termina volcado en la avenida Tecnológico

Nogales, Sonora.- La tarde del pasado viernes 12 de diciembre de 2025, nuevamente en la ciudad de Nogales, Sonora, se registró un accidente, luego de que un vehículo se volcara sobre la avenida Tecnológico, lo que generó un fuerte congestionamiento vehicular en la zona. Afortunadamente, no se reportaron personas lesionadas ni víctimas mortales, por lo que la situación quedó únicamente en un gran susto.

De acuerdo con información extraoficial, aunque el único involucrado no ha sido identificado, se presume que tiene 52 años de edad y que el percance fue ocasionado por una falla en el sistema de frenos. Hasta el momento de la elaboración de esta nota, ninguna fuente oficial se ha pronunciado al respecto, incluida la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJE Sonora).

Cabe destacar que al lugar arribaron agentes de Tránsito, así como paramédicos; sin embargo, no se tiene con exactitud el reporte de si el conductor resultó con lesiones. Lo que sí es un hecho es que durante un buen lapso las unidades tuvieron dificultades para circular, por lo que se hace un llamado a que, en caso de presenciar un accidente, lo primero sea mantener la calma y avanzar con extrema precaución para evitar una situación mucho peor.

En otro asunto, la noche del jueves 11 de diciembre de 2025, un sujeto se estrelló contra un taxi justo en la rampa de acceso de la calle Hermosillo hacia el Periférico Colosio; sin embargo, lo más sorprendente fue que huyó del sitio y, a la altura del acceso al bulevar El Greco, las personas a bordo de una vagoneta color blanco terminaron volcando el vehículo debido al exceso de velocidad que, presuntamente, propició la intensa huida.

De hecho, los dos ocupantes sufrieron lesiones que requirieron ser atendidas por paramédicos de la Comisión Nacional de Emergencias y posteriormente fueron trasladados al Hospital IMSS Bienestar. Como lo reflejan estos dos casos, los accidentes se encuentran a la orden del día y, en gran parte, se deben al descuido humano, ya sea por conducir a exceso de velocidad o, incluso, bajo los influjos del alcohol.

