FATAL accidente en la México-Pachuca: Motociclista derrapa y es atropellado; murió en el lugar

Ecatepec, Estado de México.- Los accidentes siguen a la orden del día en el Valle de México, por lo que las autoridades hacen un llamado a la población a circular con precaución. La mañana de este sábado 13 de diciembre de 2025, elementos de distintos órdenes del Gobierno del Estado de México (Edomex), así como personal de la Guardia Nacional, desplegaron un operativo vial y de emergencia en la autopista México–Pachuca, luego de que se reportara un accidente de tránsito que dejó una víctima mortal.

Este siniestro provocó afectaciones a la circulación en uno de los tramos con mayor flujo vehicular hacia Ecatepec, municipio del Edomex.

Las siguientes imágenes son sensibles, favor de tener discreción.

El ahora fallecido, ya fue reconocido por su familia. Foto: Facebook

De acuerdo con los primeros reportes, los hechos ocurrieron durante las primeras horas de este sábado 13 de diciembre de 2025, a la altura del kilómetro 21 de la autopista México-Pachuca, en dirección a Ecatepec. En ese sitio, el conductor de una motocicleta Vento, cuya identidad se desconoce, presuntamente circulaba por el carril de alta velocidad, sin embargo, tuvo un percance (que aún se investiga) que provocó que derrapara y cayera sobre el asfalto.

Posteriormente, el masculino fue atropellado. Automovilistas que transitaban por la zona fueron quienes alertaron a las autoridades mediante el Servicio de Emergencias Telefónico 911, a lo que se activó el Código Rojo en ese punto de la México-Pachuca. Rápidamente arribaron al sitio elementos de la Guardia Nacional, División Carreteras, así como de paramédicos de Caminos y Puentes Federales (Capufe).

Al revisar al motociclista, un hombre de aproximadamente 33 años de edad, los socorristas confirmaron que ya no contaba con signos vitales; su cuerpo quedó cubierto con una sábana azul. Tras el accidente, personal de la Guardia Nacional procedió a resguardar el área para evitar nuevos riesgos y facilitar las labores de personal de Servicios Periciales de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJ-EM).

Familiares de la víctima, un hombre de 33 años de edad, ya se encuentran en el lugar del accidente. #Ecatepec.



QEPD #Video uD83CuDFA5uD83DuDC47uD83CuDFFD https://t.co/L4AQVZJIir pic.twitter.com/KFpfuk49ji — JORGE BECERRIL JB/8 (@MrElDiablo8) December 13, 2025

El carril de alta velocidad con dirección a Ecatepec permaneció parcialmente cerrado, metros antes de la caseta de San Cristóbal, lo que generó tránsito lento y retrasos para los automovilistas que se dirigían hacia esa zona del Valle de México. Momentos después, familiares de la víctima arribaron al lugar de los hechos, donde el cuerpo de la víctima fue retirado.

A la fecha de publicación de esta nota, las autoridades no han informado sobre personas detenidas ni han precisado si algún otro vehículo estuvo involucrado directamente en el accidente.

Fuente: Tribuna del Yaqui