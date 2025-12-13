'Golpe' a la delincuencia: En diferentes cateos aseguran 11 máquinas tragamonedas en Guaymas

Guaymas, Sonora.- En una acción de combate a la delincuencia en el Puerto de Guaymas, se logró el aseguramiento de 11 máquinas tragamonedas vinculadas al delito de corrupción de menores; la información fue dada a conocer por la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES). Cabe señalar que este no es el primer hecho de este tipo, ya que en días pasados se registró un cateo en Ciudad Obregón donde fueron aseguradas cinco máquinas más.

De acuerdo con la información, los hechos fueron realizados en dos operativos de cateo realizados por medio de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC), en coordinación con la Secretaría de Marina Armada de México (Semar) y la Policía de Seguridad Pública Municipal (SSPM).

Las diligencias se llevaron a cabo el pasado martes 10 de diciembre de 2025 en dos domicilios de distintas colonias de Guaymas. A las 15:00 horas, el operativo conjunto ejecutó una orden de cateo en un inmueble ubicado en la avenida Tres esquina con calle 12 Sur, de la colonia Yucatán. Aunque no se localizaron sustancias prohibidas, se ubicaron y aseguraron cinco máquinas tragamonedas, las cuales, de acuerdo con información compartida por las autoridades, están asociadas a actividades ilícitas que atentan contra el desarrollo y la moral de menores.

Previamente, a las 14:16 horas, se llevó a cabo un primer cateo en un domicilio de la calle Luis Donaldo Colosio, de la colonia Periodista; en este sitio, la inspección resultó en el aseguramiento de seis máquinas tipo casino en funcionamiento, las cuales fueron puestas a disposición del Ministerio Público. La FGJES resaltó que ambos cateos se realizaron en cumplimiento de mandamientos judiciales por investigaciones relacionadas con el delito de corrupción de menores; los indicios asegurados quedaron a disposición del agente del Ministerio Público para continuar con las diligencias legales correspondientes.

Decomiso de máquinas tragamonedas en Ciudad Obregón

Como se había comentado, el pasado 10 de diciembre también se realizó un decomiso en dos puntos de Ciudad Obregón, donde se aseguraron cinco máquinas tragamonedas. El primer aseguramiento ocurrió en una tienda de abarrotes ubicada en la calle Rodolfo Campodónico, en la colonia Matías Méndez, donde se retiraron tres máquinas colocadas en el exterior del negocio. En un segundo punto, sobre la calle Córdova, en la colonia Urbi Villa, personal operativo aseguró dos máquinas adicionales, igualmente instaladas fuera del establecimiento.

