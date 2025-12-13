Identifican a joven baleado tras asesinato de Joxanny en Ciudad Obregón: Nuevos datos del CRIMEN

Ciudad Obregón, Sonora.- Tal como te informamos en TRIBUNA, durante los primeros minutos de este sábado 13 de diciembre de 2025, se reportó un brutal homicidio en inmediaciones de Ciudad Obregón, la cabecera municipal de Cajeme y una de las zonas más peligrosas de Sonora y todo México. Conforme han avanzado las horas, se han revelado más datos de la víctima y de otro involucrado, el cual resultó con heridas producidas por proyectil de arma de fuego.

Identifican a víctimas de ataque armado en Ciudad Obregón

De acuerdo con los primeros reportes de las autoridades locales (recaudados por TRIBUNA), los hechos ocurrieron este sábado 13 de diciembre de 2025, poco después de la 01:00 horas, tiempo local, en calles Privadas de la Luna, entre Camino Real y Raíces, en la colonia Rincón del Valle de Ciudad Obregón. En este punto, una mujer identificada como Yotzani Guadalupe Z. L. (Joxanny, nombre de redes sociales y enfermera de oficio), de 26 años y su sobrino, Santiago Ismael Z., de 19 años de edad, fueron agredidos a balazos por sujetos hasta ahora no capturados.

Las víctimas terminaron tiradas en el patio frontal de una vivienda, mientras los criminales huyeron hacia una dirección desconocida. Testigos que escucharon los balazos dieron aviso a las autoridades mediante el Servicio de Emergencias Telefónico 911, a lo que se activó el Código Rojo. A la brevedad se movilizaron en la escena agentes de la Policía Municipal de Cajeme y de la Policía Estatal de Seguridad Pública (PESP), así como personal de la Guardia Nacional.

Identifican a víctimas de balacera matutina en Ciudad Obregón. Foto: Facebook

Paramédicos de la Cruz Roja Mexicana confirmaron el deceso de la joven, al tiempo que brindaron atención prehospitalaria a Santiago Ismael, quien aún presentaba signos vitales al momento del arribo de los socorristas. Debido a la gravedad de sus lesiones, fue trasladado a un hospital para recibir atención médica especializada.

Durante la inspección inicial del área, agentes policiacos localizaron al menos siete casquillos percutidos calibre .40 milímetros en los alrededores del lugar donde fueron encontradas las víctimas, los cuales fueron asegurados como parte de la evidencia.

Personal de Servicios Periciales de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) acudió al lugar para procesar la escena, realizar el aseguramiento de los indicios balísticos y dar inicio a las investigaciones correspondientes para esclarecer el ataque.

#Seguridad | Código Rojo sacude Ciudad Obregón el 12 de diciembre; gatilleros atacan a hombre en colonia Libertad uD83DuDEA8https://t.co/096a6qGWKA — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) December 13, 2025

Joxanny, la quinta mujer asesinada durante diciembre en Ciudad Obregón

De acuerdo con cifras preliminares, este hecho se suma a la violencia registrada en Ciudad Obregón durante diciembre, al convertirse en el homicidio número 15 del mes y el décimo registrado en la presente semana, además de ser el quinto caso de una mujer asesinada en lo que va del mes y el número 52 en el transcurso del año en el municipio.

Fuente: Tribuna del Yaqui