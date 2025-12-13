Le dieron al menos 3 BALAZOS en la CARA: A tempranas horas, ASESINAN a hombre en calle de Hermosillo

Hermosillo, Sonora.- Durante las primeras horas de este sábado, elementos de diferentes órdenes del Gobierno de Sonora, así como personal de la Secretaría de Defensa Nacional (Sedena), desplegaron un amplio operativo en inmediaciones de la colonia Villas del Real, al norte de la ciudad de Hermosillo, luego de que se reportara una nueva agresión armada, la cual, por desgracia, dejó una víctima mortal.

De acuerdo con los primeros reportes de las autoridades locales, los hechos ocurrieron hoy, sábado 13 de diciembre de 2025, alrededor de las 08:00 horas, tiempo local, afuera de una vivienda ubicada en la calle Villa Granados, entre las vialidades Buganvilia y Villa Sauce, al sur de la capital de Sonora. Se detalló que la víctima, de identidad desconocida, estaba en la vía pública cuando fue interceptada por al menos dos sujetos armados.

Los sicarios, sin mediar palabra alguna, le dispararon en al menos tres ocasiones en la cara, según señalaron vecinos del lugar, aunque otros puntualizaron que en la calle se escucharon al menos cinco balazos. La víctima cayó al suelo con el rostro destrozado mientras que los presuntos responsables huyeron hacia una dirección desconocida. De inmediato, se dio aviso a las autoridades a través del Servicio de Emergencias Telefónico 911.

A la brevedad se activó el Código Rojo, a lo que se movilizaron oficiales de la Policía Municipal de Hermosillo, de la Policía Estatal de Seguridad Pública (PESP) y de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC), quienes acordonaron el área. Paramédicos de la Cruz Roja Mexicana también llegaron a la escena para revisar a la víctima, sin embargo, confirmaron que, por desgracia, esta ya no contaba con signos vitales.

El cuerpo de la víctima quedó cubierto con una sábana azul, mientras que la escena del homicidio fue entrega a personal de Servicios Periciales de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) para el levantamiento de indicios y el procesamiento del cuerpo, el cual será llevado al Servicio Médico Forense (Semefo). A la fecha de publicación de esta nota, no hay reporte de detenidos por este nuevo asesinato en Hermosillo.

Fuente: Tribuna del Yaqui