Masacre en fiesta de la Virgen de Guadalupe: Sicarios asesinan a balazos a 4 jóvenes en Irapuato

Irapuato, Guanajuato.- La violencia no descansa si en días de fiesta. La madrugada de este viernes 12 de diciembre, en plena celebración del Día de la Virgen de Guadalupe, elementos de diferentes órdenes del Gobierno de Guanajuato, así como personal del Ejército mexicano desplegaron un amplio operativo de seguridad en la colonia Morelos, en el municipio de Irapuato, luego de que se reportara un ataque armado en un convivio para festejar a la 'Morenita'.

De acuerdo con los primeros reportes de las autoridades locales, los hechos ocurrieron la madrugada de este viernes 12 de diciembre de 2025, alrededor de la 01:00 horas, tiempo local, sobre las calles Benito Juárez y Vicente Guerrero, en la colonia ya mencionada. Testigos señalaron que varias personas se encontraban reunidas afuera de un domicilio festejando a la Virgen de Guadalupe cuando sujetos armados, presuntamente a bordo de motocicletas, irrumpieron.

Los hechos ocurrieron la madrugada del viernes 12 de diciembre. Foto: Facebook

Sin mediar palabra, los sicarios dispararon de manera directa e indiscriminada contra los asistentes. Tras concluir con la agresión armada, los presuntos criminales huyeron hacia una dirección desconocida, mientras que los sobrevivientes dieron aviso a las autoridades a través del Servicio de Emergencias Telefónico 911, a lo que se activó el Código Rojo

Al sitio acudieron elementos de la Policía Municipal de Irapuato, de la Policía Estatal y paramédicos de la Cruz Roja Mexicana, quienes confirmaron que cuatro hombres ya no contaban con signos vitales. Asimismo, señalaron que dos personas más resultaron gravemente heridas y fueron trasladadas por particulares a un hospital cercano para recibir atención médica, debido a la urgencia de sus lesiones.

La zona quedó acordonada por las fuerzas de seguridad para permitir el trabajo de los peritos de la Fiscalía General del Estado de Guanajuato (FGE), quienes realizaron el levantamiento de indicios balísticos y otras evidencias necesarias para la integración de la carpeta de investigación. Posteriormente, los cuerpos de las víctimas fueron trasladados al Servicio Médico Forense, donde se les practicará la necropsia de ley para determinar con precisión las causas de la muerte.

La FGE informó que ya se realizan las investigaciones correspondientes para identificar a los responsables y esclarecer el móvil del ataque.

