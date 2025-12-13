Misterioso ataque armado en Baja California: Hombre es encontrado herido enseguida de vehículo

Playas de Rosarito, Baja California.- Durante la madrugada de este sábado 13 de diciembre de 2025, un hombre de 35 años resultó con varias lesiones producidas por proyectil de arma de fuego; sin embargo, los motivos del ataque aún permanecen como un total misterio. El sujeto fue encontrado por oficiales de la Policía Municipal a bordo de una camioneta Ford Ranger color negro, con placas de Baja California.

De acuerdo con información extraoficial, los agentes sin previa denuncia localizaron al hombre tras escuchar sus gritos de auxilio justo desde el Rancho Las Ilusiones. Al acercarse, observaron que sangraba y que a su lado se encontraba la unidad con varios impactos de bala en su carrocería. Cabe señalar que, según los síntomas presentados, al parecer la víctima había consumido alcohol.

Los uniformados solicitaron el apoyo de una ambulancia de la Cruz Roja Mexicana. Al llegar, los paramédicos revisaron las heridas y detectaron impactos en el brazo izquierdo, el brazo derecho y la espalda, por lo que determinaron necesario trasladarlo a un hospital. La esposa del lesionado acudió al nosocomio y relató que su marido había pasado un buen rato en compañía de dos hombres alrededor de la 1:00 horas, pero que después de que se fueron, desconocía lo ocurrido.

El sujeto está en el hospital

Hasta el momento de la elaboración de esta nota, la Fiscalía General del Estado de Baja California no se ha pronunciado sobre el caso. En TRIBUNA estaremos pendientes de cualquier actualización. Cabe destacar que, el pasado viernes 12 de diciembre, alrededor de las 23:00 horas, un asalto en un negocio de la colonia Constitución, entre Artículo Tercero y Ramón Ramírez del bulevar Guerrero, provocó que un sujeto resultara gravemente herido.

Los agentes municipales recibieron el reporte de una persona lesionada en el sector mencionado y, al llegar, encontraron al individuo tendido boca abajo, vestido con pantalón azul, camisa a cuadros rojos y blanca, chamarra negra y tenis. Debido a la gravedad de su condición, se solicitó la ambulancia y, una vez estabilizado, fue trasladado al Hospital General para su valoración médica.

Fuente: Tribuna del Yaqui