Motociclistas asesinan a funcionario municipal durante operativo de alcoholímetro en Oaxaca

San Jacinto Amilpas, Oaxaca.- La noche de este viernes 12 de diciembre de 2025, un trabajador del Ayuntamiento de San Jacinto Amilpas, estado de Oaxaca, fue asesinado mientras participaba en un operativo de alcoholímetro instalado en la zona metropolitana de la capital del estado, hecho que generó un amplio despliegue de seguridad y la condena de autoridades municipales.

De acuerdo con información compartida por el Ayuntamiento de San Jacinto Amilpas, el ataque ocurrió durante el desarrollo de un filtro de revisión vehicular ubicado sobre la avenida Riberas del Río Atoyac, donde el empleado municipal realizaba labores de coordinación. Se detalló que el ataque se registró ante la presencia de corporaciones de seguridad, sin que hasta el momento se reporten personas detenidas.

Autoridades de Oaxaca investigan el homicidio de su colaborador. Foto: Facebook

Ataque armado durante operativo de alcoholímetro

Según los primeros reportes, los hechos se registraron alrededor de las 23:00 horas del viernes 12 de diciembre, cuando al menos dos sujetos armados (hasta ahora no identificados) que se desplazaban a bordo de una motocicleta, se aproximaron al punto de revisión y abrieron fuego contra el trabajador municipal tras ser detenidos para una inspección de rutina. Tras la agresión, los responsables huyeron del lugar con rumbo desconocido.

La víctima fue identificada como Nelson 'H' quien se desempeñaba como colaborador del Ayuntamiento y coordinaba el operativo alcoholímetro en ese punto. Tras denunciar esta balacera, paramédicos de la Cruz Roja Mexicana arribaron a la escena para revisar al baleado; no obstante, solo lograron confirman que el hombre ya no contaba con signos vitales debido a las heridas provocadas por impactos de arma de fuego.

Por este homicidio aún no se reportan personas detenidas. Foto: Facebook

Tras el homicidio, elementos de distintas corporaciones de seguridad acordonaron la zona para permitir las labores periciales. Personal de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGE) inició el levantamiento de indicios y abrió una carpeta de investigación para esclarecer el móvil del ataque y dar con los responsables.

Hasta la mañana de este sábado, autoridades estatales confirmaron que no se reportan personas detenidas y que continúan las indagatorias para determinar si el ataque estuvo directamente relacionado con el operativo alcoholímetro o con otras líneas de investigación.

Fuente: Tribuna del Yaqui