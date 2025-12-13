Muere joven motociclista arrollado al sur de Ciudad Obregón; piden ayuda para gastos funerarios

Ciudad Obregón, Sonora.- Genaro Díaz murió tras resultar lesionado en un accidente de tránsito que se registró el pasado jueves 4 de diciembre del 2025 en la colonia Villas del Sol, al sur de Ciudad Obregón, cabecera municipal de Cajeme, Sonora. El joven se movilizaba a bordo de una motocicleta, la cual se impactó contra un vehículo tipo sedán sobre la calle Tabasco, casi esquina con el boulevard CTM, en donde se encuentra colocado un alto cortesía.

De acuerdo con información extraoficial, el percance vial se originó debido al exceso de velocidad con la que circulaban las unidades involucradas. Debido al impacto, el hoy occiso salió proyectado y terminó gravemente herido, por lo que requirió ser llevado por paramédicos de Cruz Roja Mexicana a un hospital de la localidad para recibir atención médica especializada, pero el jueves 11 de diciembre se reportó su fallecimiento.

En el lugar del choque quedó tirado el vehículo ligero, así como una gran mancha hemática, es por ello que personal de los cuerpos de auxilio acudieron al rescate de Genaro. Por su parte, elementos del Departamento de Tránsito Municipal se encargaron del peritaje correspondiente para esclarecer los hechos y deslindar responsabilidades sobre este incidente automovilístico, el cual dejó como saldo a una víctima mortal.

Muere motociclista arrollado al sur de Ciudad Obregón, Sonora.

Piden ayuda para los gastos funerarios

Consternados por la repentina partida del joven, los familiares de Genaro Díaz solicitan el apoyo de la comunidad para cubrir los gastos funerarios. Cualquier aportación, por mínima que sea, representa un gran alivio y un abrazo solidario por la muerte del individuo, a quien describen como un excelente hijo, hermano y amigo, además de un ser humano noble, de gran corazón y siempre dispuesto a brindar una palabra o un gesto sincero.

Piden ayudan para cubrir los gastos funerarios de Genaro Díaz.

Aumentan accidentes en temporada decembrina

El comandante de Tránsito Municipal, Luis Rey Chávez, confirmó un aumento importante en el número de accidentes de tránsito, pues en lo que va del mes de diciembre se han registrado al menos 56 percances viales en Cajeme, lo que contrasta con la cifra que se reportó el mes pasado. El mando policíaco indicó que entre las principales causas se encuentran el exceso de velocidad y el no respetar los respectivos señalamientos de tránsito.

Fuente: Tribuna del Yaqui