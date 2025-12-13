Pánico: Vecinos salen a caminar y encuentran un cadáver en plena carretera de Nuevo León

El Carmen, Nuevo León.- La tarde de este sábado 13 de diciembre de 2025, elementos de diferentes órdenes del Gobierno de Nuevo León, así como personal de Servicios Periciales, desplegaron un operativo en el municipio de El Carmen, específicamente en las inmediaciones de la carretera Monterrey–Monclova, luego de que se reportara el hallazgo de un cuerpo sin vida en una zona despoblada. La víctima no ha sido identificada.

De acuerdo con los primeros reportes, los hechos ocurrieron la tarde de este sábado 13 de diciembre, cerca de las 12:00 horas, tiempo local. Personas que caminaban por la orilla de la vialidad (a la altura del kilómetro 15+300 de la carretera a Monclova, frente a un área industrial y a aproximadamente dos kilómetros al poniente del acceso principal del municipio) se percataron de la presencia de restos humanos, por lo que dieron aviso a las autoridades a través del Servicio de Emergencias Telefónico 911.

A la brevedad se activó el Código Rojo, a lo que se movilizaron elementos de la Policía Municipal de El Carmen y de la Policía Estatal de Nuevo León. Los oficiales confirmaron el reporte y acordonaron el área para preservar posibles indicios. Señalaron que el cuerpo sería de una persona del sexo masculino, y que los restos estaban en avanzadas de descomposición. No se compartieron más características físicas debido a que las evidencias estaban irreconocibles.

No obstante, se señaló que la parte inferior del cuerpo de la víctima estaba localizada entre seis y siete metros dentro del monte, mientras que la parte superior se hallaba a menor distancia de la carretera, lo que hace presumir que los restos pudieron haber sido desplazados por animales de rapiña.

De inmediato, se solicitó la intervención de agentes ministeriales y peritos de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Nuevo León (FGJ-NL) para el procesamiento de la escena. Tras concluir las diligencias iniciales, el cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Forense de Monterrey, donde se realizarán los estudios correspondientes para establecer la causa de la muerte y lograr su identificación.

Hasta el momento, no se ha informado sobre signos visibles de violencia ni se ha confirmado la identidad del fallecido. Tampoco hay reportes de detenidos por este hallazgo.

