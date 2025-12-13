Primer ATAQUE ARMADO del día en Ciudad Obregón: EJECUTAN a Roxani frente a su casa y hieren a su tía

Ciudad Obregón, Sonora.- Durante la madrugada de este sábado 13 de diciembre de 2025 volvió a hacerse presente la violencia en la cabecera municipal de Cajeme, Sonora, luego de que se registrara la primera agresión armada del día en la calle de la Luna, entre las intersecciones de Ejército Nacional y bulevar Camino Real, justo en la colonia Real del Valle, ubicada en Ciudad Obregón.

De acuerdo con información extraoficial, los hechos ocurrieron alrededor de la 01:00 de la madrugada, cuando una pareja platicaba tranquilamente afuera de un domicilio del sector; sin embargo, según los reportes, de manera repentina comenzaron a escucharse fuertes detonaciones que dejaron como saldo a un hombre herido y la muerte de la mujer, quien fue identificada como Roxani, de 26 años de edad.

En lo que respecta al individuo del sexo masculino, se sabe que intentaron trasladarlo a un hospital cercano a bordo de un vehículo particular, un sedán color blanco, pero decidieron no hacerlo al percatarse de la gravedad de sus lesiones. Posteriormente, entró en acción una ambulancia de la Cruz Roja Mexicana, cuyos paramédicos finalmente lo trasladaron al nosocomio. En nuestro medio de comunicación estaremos al pendiente de cómo evoluciona su estado de salud.

Asesinan a mujer

Como es protocolo, la escena fue acordonada por elementos de la Secretaría de Marina, el Ejército Mexicano, la Policía Estatal y la Policía Municipal, mientras personal de la Fiscalía General de Justicia del Estado realizó las diligencias correspondientes y el levantamiento del cuerpo. Cabe recordar que tan solo la noche de ayer, 12 de diciembre, Día de la Virgen de Guadalupe, se activó en dos ocasiones el Código Rojo.

El primero de los hechos se registró en el cruce de las calles Alfonso Esparza y Antonio Valenzuela, en la colonia San Antonio, donde una mujer de aproximadamente 40 años perdió la vida tras ser atacada a balazos. Un poco más tarde, alrededor de las 22:00 horas, en la colonia Libertad, sobre la calle Río Santiago, entre Moctezuma y Río San Fernando, fue ejecutado un hombre de aproximadamente 45 años bajo circunstancias similares, sin que hasta el momento se reporten personas detenidas.

Fuente: Tribuna del Yaqui