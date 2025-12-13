Reportan sustracción de una menor en jardín de niños de Nogales; detienen a padre de la víctima

Nogales, Sonora.- En un hecho registrado durante la mañana del viernes 12 de diciembre de 2025, elementos de la Policía Municipal atendieron el reporte sobre un presunto caso de sustracción ilegal de una menor de edad. El suceso se reportó en un jardín de niños que se encuentra en la colonia Luis Donaldo Colosio, ubicada en el municipio de Nogales, Sonora. Las autoridades locales detuvieron al presunto responsable identificado como Édgar 'N.', de 49 años de edad.

De acuerdo con un informe oficial de Seguridad Pública Municipal, el reporte se atendió alrededor de las 11:00 horas, cuando los agentes fueron alertados sobre la posible comisión de un delito en perjuicio de una infante. Una vez en el sitio, los oficiales se entrevistaron con una joven mujer, quien estaba acompañada por una abogada notificadora. Trascendió que la madre de una menor de 9 años de edad, estudiante del planeta, solicitaba verla.

La parte afectada señaló que presuntamente el padre de la niña no le permitía tener contacto con la pequeña desde hace tiempo. Según el testimonio, mientras se encontraban en el centro educativo, el progenitor de la menor acudió al lugar, tomó a la niña sin mediar palabra y comenzó a correr con ella. Tras tomar conocimiento del caso, los uniformados desplegaron un operativo de búsqueda en la zona y lograron localizar al sujeto metros adelante.

Detienen a hombre por presunta sustracción de menor en Nogales.

Después de que se concretó la aprehensión del individuo, Édgar 'N.' fue puesto a disposición de las autoridades correspondientes, con la finalidad de que se defina su situación jurídica en las próximas horas y se deslinden responsabilidades conforme a la ley. Se espera que en los siguientes días se tenga un informe actualizado sobre este reporte que fue atendido por elementos de la Policía Municipal de Nogales, Sonora.

En otro caso que involucra a menores en Nogales, personal de la Seguridad Pública Municipal atendió un reporte relacionado con lesiones provocadas por animales, luego de que un menor de 12 años fuera ingresado a un hospital para recibir atención médica tras sufrir un ataque por parte de tres perros. El suceso ocurrió el jueves 11 de diciembre y tuvo lugar en la colonia Manlio Fabio Beltrones, mientras que la víctima fue llevada a una clínica del IMSS.

Fuente: Tribuna del Yaqui