Riña en bar 'La Bichota' de la Venustiano Carranza, CDMX, termina en BALACERA: Confirman 2 víctimas

Venustiano Carranza, Ciudad de México.- Momentos de pánico y angustia se vivieron la madrugada de este sábado 13 de diciembre de 2025 al interior de un club nocturno ubicado en la alcaldía Venustiano Carranza (zona centro de la Ciudad de México) luego de que una riña terminara en una fuerte balacera que dejó al menos dos personas heridas. A la fecha de publicación de esta nota, no se han reportado personad detenidas por este hecho violento.

Los primeros reportes señalan que el incidente ocurrió alrededor de las 02:00 horas, tiempo local, dentro del establecimiento con razón social La Bichota, ubicado en la colonia Ignacio Zaragoza. Ahí se desató una fuerte discusión entre varios asistentes, quienes presuntamente estaban bajo los efectos de bebidas embriagantes; la tensión escaló rápidamente y llevó a una confrontación física que generó pánico entre clientes y trabajadores del lugar.

Los hechos ocurrieron la madrugada de este sábado. Foto: Facebook

Durante la riña uno de los involucrados sacó un arma de fuego y realizó múltiples detonaciones contra otras personas presentes en el sitio; esto habría sido sin un objetivo claro, señalaron sobrevivientes. Tras los disparos, el agresor logró huir, mientras que dos hombres resultaron heridos y quedaron tendidos dentro del establecimiento. De inmediato se dio aviso a las autoridades, a lo que se activó el Código Rojo.

Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la CDMX acudieron al lugar junto con paramédicos del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM), quienes brindaron atención prehospitalaria a los lesionados y los trasladaron a un hospital cercano, donde permanecen bajo observación médica. Hasta el momento, no se ha informado oficialmente sobre la gravedad de sus heridas.

Movilización policiaca y de equipos de emergencia, tras reporte de disparos en el bar La Bichota, ubicado en Av. Francisco Morazan, @A_VCarranza. #Video uD83CuDFA5uD83DuDC47uD83CuDFFD pic.twitter.com/ULpSNS6LjR — JORGE BECERRIL JB/8 (@MrElDiablo8) December 13, 2025

En tanto, el bar fue asegurado por personal policial y permaneció acordonado durante varias horas, mientras peritos de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CDMX) realizaban el levantamiento de indicios balísticos, entre ellos casquillos percutidos, con el objetivo de integrar la carpeta de investigación correspondiente y esclarecer las circunstancias del ataque. Por estos hechos, aún no se reportan personas detenidas.

Fuente: Tribuna del Yaqui