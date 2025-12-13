Salió de casa y no ha regresado: Emiten alerta para encontrar a menor de 16 años en Hermosillo

Hermosillo, Sonora.- La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) activó una Alerta Amber para encontrar a José Luis Guadalupe Montenegro Hernández, un adolescente de 16 años de edad, quien fue reportado como desaparecido en la ciudad de Hermosillo, Sonora. De acuerdo con la información proporcionada, el joven fue visto por última vez el pasado jueves 4 de diciembre de 2025 y desde ese momento su familia no sabe nada sobre su paradero.

Según la ficha de búsqueda difundida por la dependencia estatal, José Luis salió de su domicilio que se ubica en la colonia Casa Bonita, al sur de la capital sonorense. Las autoridades consideran que la integridad física del menor podría encontrarse en riesgo, por lo que se solicita el apoyo inmediato de la ciudadanía para su pronta localización. Al momento de su desaparición vestía una camiseta de color negro, short y calzado del mismo color.

SE ACTIVA ALERTA AMBER SONORA PARA BÚSQUEDA y LOCALIZACIÓN DEL ADOLESCENTE JOSÉ LUIS GUADALUPE MONTENEGRO HERNÁNDEZ , de 16 años de edad; a quien se le vio por última vez el 04 de Diciembre de 2025 en Hermosillo , Sonora", se puede leer en la publicación que compartió la institución en sus redes sociales.

uD83DuDEA8SE ACTIVA ALERTA AMBER SONORA PARA BÚSQUEDA y LOCALIZACIÓN DEL ADOLESCENTE JOSÉ LUIS GUADALUPE MONTENEGRO HERNÁNDEZ , de 16 años de edad; a quien se le vio por última vez el 04 de Diciembre de 2025 en Hermosillo , Sonora.uD83DuDEA8



?De antemano, muchas gracias por su contribución y… pic.twitter.com/YMSXCS8HPY — Fiscalía de Sonora (@fgjesonora) December 14, 2025

El reporte oficial indica que el adolescente es de tez blanca, mide aproximadamente 1.80 metros, pesa alrededor de 75 kilogramos y tiene complexión media. Como seña particular, la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora señaló que el menor presenta una cicatriz debajo del ojo izquierdo, lo cual es una característica de suma relevancia para identificarlo con mayor facilidad en caso de algún tipo de avistamiento.

El organismo procurador de justicia exhorta a la población a reportar cualquier dato que ayude a dar con su paradero al número telefónico (662) 289 88 00, extensión 15701, o directamente a la línea de emergencias 911. Cualquier información, por mínima que parezca, puede ser fundamental para localizar con vida al menor y reunirlo con su familia. Es importante que cualquier reporte que se haga podrá realizarse de forma anónima.

Fuente: Tribuna del Yaqui