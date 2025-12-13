Son padre, madre e hija: Pelea familiar deja saldo de tres personas heridas en el norte de Sonora

Nogales, Sonora.- La tarde del jueves 11 de diciembre de 2025, tres personas resultaron lesionadas tras una riña familiar que se registró en la colonia Fundo Legal, ubicada en el municipio de Nogales, Sonora, así lo informaron autoridades locales. El dictamen médico arrojó que las víctimas presentaron lesiones que tardan en sanar menos de 15 días en sanar y no ponen en riesgo la vida, esto luego de su ingreso a un hospital de la ciudad fronteriza.

De acuerdo con un informe oficial de Seguridad Pública Municipal, los hechos se registraron alrededor de las 19:10 horas, cuando el Centro de Control, Comando, Comunicación, Cómputo, Coordinación e Inteligencia (C5) alertó a elementos de la Policía Municipal sobre una confrontación familiar, la cual dejó como saldo a varias personas lesionadas sobre la avenida Obregón, situada en el mencionado asentamiento humano.

A su llegada, los uniformados se entrevistaron con el reportante, cuyos datos generales se desconocen, quien relató que mientras caminaba sobre la citada avenida, a la altura de una tienda departamental, y en ese momento dos hombres, uno de los cuales ha sido identificado como sobrino de su esposa, lo interceptaron y posteriormente le propinaron una brutal golpiza, dejándolo semiinconsciente en el lugar del ataque.

Por sus propios medios, el afectado consiguió trasladarse a un negocio familiar, en donde se refugió. Asimismo, el reportante señaló que su esposa, de quien se desconoce su identidad y datos generales, acudió al sitio en el que se encontraba, en donde también fue agredida por integrantes de su familia. La fémina recibió jalones de pelo y luego la arrojaron al suelo. Y en su intento por intervenir en la situación, la hija de la pareja también resultó herida.

Posteriormente, los agentes trasladaron a las tres personas afectadas ante el médico de guardia, quien las diagnosticó con lesiones que tardan en sanar menos de 15 días en sanar y no ponen en riesgo la vida. Finalmente, las autoridades informaron que a las víctimas se les leyeron sus derechos, conforme al protocolo como personas que sufren un delito. Hasta el momento no se tiene información acerca de los agresores.

Fuente: Tribuna del Yaqui