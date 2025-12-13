Tragedia en Sinaloa: Un joven paramédico muere aplastado por la caja de un dompe en Guasave

Guasave, Sinaloa.- La tarde-noche de este viernes 12 de diciembre de 2025 se registró un trágico hecho en el sector norte del municipio de Guasave, Sinaloa, en donde un joven paramédico perdió la vida sobre el bulevar Luis Donaldo Colosio luego de la caja de un dompe, el cual transportaba arena, le cayera encima al automóvil en el que viajaba. En el lamentable percance también resultó lesionada la pareja sentimental del hoy occiso.

De acuerdo con datos recabados por el portal de noticias Línea Directa, el fallecido fue identificado como José 'N.', de 25 años de edad, quien se desempeñaba como parte del personal médico de la Cruz Roja Mexicana. Trascendió de forma preliminar que la víctima mortal se desplazaba sobre el citado bulevar cuando, al momento de pasar por una tienda de autoservicio, una góndola que transportaba grava se le desprendió a un dompe.

El paramédico y su pareja circulaban por el bulevar Luis Donaldo Colosio en un automóvil Hyundai, color gris, modelo 2006 aproximadamente, donde se indicó que entre el bulevar 20 de Noviembre y la calle Rafael Buelna de la colonia 2 de Octubre, repentinamente le cayó encima al carro la caja cargada con arena de un dompe color blanco, la cual al parecer se le desprendió por causas aún desconocidas.", explicó el medio anteriormente citado.

En un principio se reportó que el individuo aún contaba con signos vitales, pero minutos más tarde se indicó que perdió la vida a causa de las fuertes heridas que sufrió. Una vez que se confirmó la muerte del individuo, agentes de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y Movilidad Sustentable acordonaron la zona. La novia del joven resultó lesionada con una probable fractura de clavícula y de pierna, por lo que requirió ser llevada a un nosocomio cercano.

Paramédicos de Cruz Roja Mexicana realizaron el traslado, mientras que no pudieron hacer nada por salvar a su compañero, quien murió instantáneamente en el lugar. Posteriormente se dio aviso a la Fiscalía General del Estado (FGE) de Sinaloa, por lo que personal pericial e investigador se encargaron de las diligencias correspondientes. Finalmente, el cuerpo fue retirado hacia las instalaciones del Servicio Médico Forense (Semefo).

