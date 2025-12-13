Un hombre con QUEMADURAS y una mujer DESAPARECIDA: El saldo de un INCENDIO en Iztapalapa

Iztapalapa, Ciudad de México.- La mañana de este sábado, oficiales de diferentes órdenes del Gobierno de la Ciudad de México (CDMX) desplegaron un operativo de emergencia en la alcaldía Iztapalapa, luego de que se reportara un incendio al interior de una vivienda ubicada en la colonia Tenorios. Este siniestro dejó como saldo preliminar una persona lesionada y otra reportada como desaparecida.

De acuerdo con los primeros reportes de las autoridades locales, los hechos ocurrieron durante las primeras horas de este sábado 13 de diciembre de 2025, en un domicilio localizado sobre la calle Gómez Farías, donde presuntamente una veladora encendida cayó de manera accidental, provocando un voraz incendio. Las llamas se propagaran rápidamente dentro del inmueble, por lo que los residentes quedaron atrapados.

Vecinos de la zona que detectaron el fuego intentaron contenerlo con cubetas de agua y otros recursos improvisados; sin embargo, la intensidad del siniestro superó cualquier intento de control, por lo que solicitaron apoyo a los Servicios de Emergencia a través del número 911. A la brevedad se activó el Código Rojo, a lo que se movilizaron oficiales del Heroico Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de México, personal de Protección Civil y paramédicos, quienes encontraron la vivienda envuelta en llamas.

Tras varios minutos de maniobras, lograron sofocar el incendio y evitar que el fuego se extendiera a predios aledaños. La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil informó que el inmueble, de planta baja y un nivel, resultó consumido en su totalidad. Agregaron que, como parte del protocolo de seguridad, aproximadamente 80 personas fueron evacuadas de manera preventiva ante el riesgo de colapso y posibles afectaciones estructurales.

Durante la atención de la emergencia, se confirmó que un hombre resultó con quemaduras y fue trasladado a un hospital por sus propios familiares para recibir atención médica. Además, una mujer permanece en calidad de desaparecida, luego de que vecinos señalaran que se encontraba al interior del domicilio cuando inició el incendio y que presuntamente no logró salir a tiempo.

Ante esta situación, los cuerpos de emergencia activaron un protocolo de búsqueda y rescate, mientras se realizan labores de enfriamiento, remoción de escombros y evaluación de riesgos dentro del inmueble afectado.

Las autoridades reiteraron el llamado a la población para extremar precauciones en el uso de veladoras, especialmente durante esta temporada, y evitar dejarlas encendidas sin supervisión o cerca de materiales inflamables.

