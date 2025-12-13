Vinculan a Juan Manuel por 'halconeo' y narcomenudeo en Nogales; aseguran radio y narcóticos

Nogales, Sonora.- La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) informó que obtuvo la vinculación a proceso de Juan Manuel 'N.', de 41 años de edad, por los delitos contra la salud en la modalidad de narcomenudeo, en la variante de posesión simple de metanfetamina, así como atentado contra la seguridad de la comunidad por acciones de 'halconeo' que se registraron en el municipio fronterizo de Nogales.

De acuerdo con el boletín informativo divulgado por la dependencia estatal, el sujeto fue detectado el pasado 9 de diciembre de 2025, en calles de la colonia Del Rosario. Elementos de la Policía Estatal de Seguridad Pública, así como de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), localizaron al imputado sobre la calle Reforma, entre Alhóndiga de Granaditas y Pierson, mientras manipulaba un radio de comunicación.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) reafirma su compromiso de actuar con firmeza contra el narcomenudeo y las conductas que facilitan la operación delictiva, fortaleciendo la seguridad en la región fronteriza", se puede leer en el comunicado que compartió la Fiscalía de Sonora en sus redes sociales este sábado 13 de diciembre.

A través de este mecanismo, las autoridades sonorenses constataron que el individuo alertaba sobre la ubicación y desplazamiento de unidades policiales en la zona. Al momento de ser interceptado, los agentes encontraron que el hombre portaba un radio y un teléfono celular, mismos que utilizaba para transmitir información operativa con el objetivo de evadir la acción policial, conducta que configura un atentado contra la seguridad de la comunidad.

Como resultado de la revisión preventiva, los oficiales aseguraron una mochila tipo cangurera que contenía 15 envoltorios con metanfetamina, con un peso neto de 2.37 gramos, cantidad superior a la permitida por la ley y sin contar con autorización sanitaria. Los indicios, al igual que el detenido, fueron puestos a disposición de las autoridades, quienes se encargarán de definir la situación jurídica de Juan Manuel 'N.' con base en las indagatorias complementarias.

