Violenta persecución en Hermosillo: Ejecutan a balazos a un hombre en la colonia Luis Encinas

Hermosillo, Sonora.- La tarde-noche de este sábado 13 de diciembre de 2025 se reportó una nueva agresión armada en el sector oriente de la ciudad de Hermosillo, Sonora, en una persona del sexo masculino fue ejecutada a balazos. Los primeros reportes indican que en el sitio se registró una fuerte persecución en la colonia Luis Encinas y posteriormente se escucharon detonaciones de arma de fuego hasta en demarcaciones aledañas.

De acuerdo con datos preliminares, la agresión armada tuvo lugar en el cruce de la calle López del Castillo y avenida Quinta del Periférico, en donde se encontró al hombre gravemente herido por proyectil de arma de fuego entre las llantas de un vehículo blanco y la guarnición, en donde aparentemente buscada resguardarse de las balas. Hasta el momento se desconoce la identidad, así como los datos.

Tras ser alertados a través de las líneas de emergencias del 911, elementos de la Policía Municipal y de la Policía Estatal de Seguridad Pública (PESP) acudieron al llamado como primeros respondientes. Una vez que encontraron al individuo con heridas de bala, los agentes solicitaron apoyo a la Cruz Roja Mexicana, por lo que personal médico intentó brindarle los primeros auxilios al sujeto, pero minutos más tarde confirmaron que ya no tenía signos vitales.

Asesinan a balazos a un hombre en la colonia Luis Encinas de Hermosillo, Sonora.

Posteriormente, la zona quedó acordonada con cinta amarilla para preservar la escena del crimen, mientras que efectivos de la Guardia Nacional (GN) también se presentaron en el sitio para ayudar con las labores y resguardaron el perímetro. Con este homicidio, ya son 16 personas asesinadas en los primeros 13 días del presente mes de diciembre en la ciudad de Hermosillo, según lo que reportan fuentes extraoficiales.

Personal de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC) realiza las diligencias correspondientes en el área, a la vez que el caso se ha turnado a la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES), quien se encargará de esclarecer los hechos y dar con los presuntos responsables. Preliminarmente se dijo que, luego de lograr su cometido, los agresores huyeron con dirección a la calle López del Castillo.

El hombre ejecutado aún no ha sido identificado oficialmente.

