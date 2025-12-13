Violento asalto en Guaymas: Delincuente armado irrumpe en peluquería y huye con dinero en efectivo

Guaymas, Sonora.- El pasado viernes 12 de diciembre de 2025, alrededor de las 17:00 horas, un hombre identificado como Salvador, de 77 años de edad, fue víctima de un asalto en la Peluquería Rubí, ubicada en la calle 20 y avenida 16, en pleno sector Centro de Guaymas, Sonora. De acuerdo con información extraoficial, el presunto responsable, un sujeto de aproximadamente 40 años, lo amenazó tanto a él como a sus clientes con un arma.

Según relató la víctima, el individuo, de complexión robusta, tez morena y estatura baja, logró apoderarse de alrededor de mil pesos en efectivo durante el atraco. Una vez que obtuvo el dinero, abandonó el establecimiento con tranquilidad y se dio a la fuga con rumbo a la avenida 16. En el lugar dejó no solo al peluquero visiblemente atemorizado, sino también a varios clientes que momentos antes se encontraban siendo atendidos.

Al sitio acudieron elementos de la Policía Municipal, quienes elaboraron el Informe Policial Homologado correspondiente por el delito de robo con violencia y amenazas, para posteriormente realizar un operativo de búsqueda en el área con la finalidad de localizar al delincuente. Sin embargo, dichas acciones no arrojaron resultados positivos. Hasta el cierre de esta edición, se desconocen mayores detalles sobre el caso; no obstante, se mantendrá seguimiento ante cualquier actualización que pudiera surgir.

Asaltan a peluquero

En lo que respecta a Salvador, decidió no interponer una denuncia formal en contra del agresor debido al temor de sufrir represalias. Por lo pronto, la Agencia Ministerial de Investigación Criminal quedó a cargo de las indagatorias pertinentes. Cabe destacar que la violencia no solo en la ciudad, sino incluso en todo el estado, ha ido en aumento, lo que ha provocado un incremento en robos, homicidios e incluso levantones.

#Seguridad | ALERTA en Gobierno de Sonora por intento de "HACKEO"; "se han recibido solicitudes y conexiones sospechosas" ????https://t.co/GAD8u3b6ti — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) December 13, 2025

Precisamente, el pasado domingo 7 de diciembre, la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) informó mediante un comunicado que Jesús Armando fue detenido y posteriormente vinculado a proceso, señalado como el principal responsable de un hurto de bienes de alto valor ocurrido la noche del 3 de septiembre, en un domicilio particular ubicado en la colonia Lomas de Colosio.

Fuente: Tribuna del Yaqui