Ya son ocho días de ausencia: Angustia en Ciudad Obregón por desaparición de Andrés Ismael

Ciudad Obregón, Sonora.- La Comisión de Búsqueda de Personas para el Estado de Sonora emitió una ficha para localizar a Andrés Ismael Barraza Chávez, de 36 años de edad, quien fue reportado como desaparecido en el municipio de Cajeme, Sonora. De acuerdo con el informe oficial, el hombre fue visto por última vez el pasado viernes 5 de diciembre de 2025, en la colonia Urbi Villa, ubicada en el sector poniente de Ciudad Obregón.

Según la ficha oficial, Andrés Ismael mide aproximadamente 1.70 metros de estatura, pesa alrededor de 80 kilogramos y tiene complexión robusta. También se indicó que tiene tez morena, cabello castaño oscuro, corto y liso, además de ojos negros y boca grande con labios gruesos. Estos datos forman parte de la descripción física difundida por las autoridades para facilitar su identificación en caso de algún avistamiento.

La Comisión de Búsqueda Para el Estado de Sonora, solicita apoyo para localizar a ANDRES ISMAEL BARRAZA CHAVEZ. Cualquier información, al teléfono: -66222297369 La información será usada de manera anónima", se puede leer en la publicación que difundió la Comisión de Búsqueda en redes sociales.

Como señas particulares, la Comisión de Búsqueda informó que el invidio presenta una cicatriz de cirugía en el codo izquierdo, así como un tatuaje en el antebrazo derecho con la imagen de la representación de las cruces del calvario. Estos rasgos distintivos, aunado a la descripción física del ciudadano, podrían ser determinantes para que se le reconozca con mayor facilidad y se pueda lograr su pronta localización.

La institución puso a disposición de la ciudadanía el número telefónico 662 229 7369, así como el correo electrónico comisiondebusquedasonora@sonora.gob.mx, para recibir cualquier dato que ayude a dar con su paradero lo más rápido posible. Cualquier reporte, por mínimo que parezca, puede ser fundamental para que Andrés Ismael Barraza Chávez pueda regresar pronto a casa y se reencuentre con sus seres queridos.

Previo a la difusión de la ficha de búsqueda por parte de la Comisión de Búsqueda de Personas para el Estado de Sonora, el colectivo Guerreras Buscadoras Cajeme AC reportó el caso el pasado miércoles 10 de diciembre de 2025. A través de una publicación en su cuenta oficial de Facebook, el grupo de madres buscadoras explicó que se puede hacer cualquier reporte en la página o, bien, mediante el número telefónico 644 127 7784.

Fuente: Tribuna del Yaqui