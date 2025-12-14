Cae exfuncionario implicado en desvíos a empresas del esposo de Inés Gómez Mont y red de García Luna

Ciudad de México. – Autoridades federales detuvieron a Jesús Gabriel Pérez Rodríguez, uno de los 61 exservidores públicos acusados junto con el exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, de desviar millones de pesos destinados a los penales federales del país. Asimismo, no se puede dejar de lado que participó en el desvío de 2 mil 950 millones de pesos hacia empresas factureras de Víctor Manuel Álvarez Puga, esposo de la actriz y conductora Inés Gómez Mont, quien fue detenido en Miami, Estados Unidos.

Cabe señalar que este individuo se desempeñó como exdirector general de Desarrollo Tecnológico del Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social (OADPRS). De acuerdo con el Registro Nacional de Detenciones (RND), de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), su captura ocurrió el pasado jueves 11 de diciembre de 2025; sin embargo, hasta ahora se desconoce el sitio al que fue trasladado.

"Masculino, estatura aproximada de 1.63 metros, tez morena clara, barba, cabello entrecano; pantalón de mezclilla, playera color vino, chamarra café, botas grises, gorra café, sin tatuajes visibles", detalla la ficha emitida por el RND. Previamente, la Fiscalía General de la República (FGR) informó el pasado 28 de octubre que contaba con una orden de aprehensión vigente en su contra por los delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.

Genaro García Luna

Víctor Manuel Álvarez Puga

En lo que respecta a Víctor Manuel Álvarez Puga, permanece bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas en Florida desde octubre de 2025, debido a que el gobierno de Estados Unidos lo mantiene en el centro Krome North SPC por irregularidades migratorias. Paralelamente, México presentó una solicitud de extradición para que enfrente cargos por peculado, delincuencia organizada y, por supuesto, lavado de dinero. De igual forma, Gómez Mont enfrenta los mismos señalamientos; no obstante, ella salió del país en 2021 y, hasta el momento de la elaboración de esta nota, se desconoce con precisión su paradero.

Jesús Gabriel Pérez Rodríguez

En relación con el caso de Pérez Rodríguez, de acuerdo con información extraoficial, un juez de control le dictó prisión preventiva oficiosa; no obstante, su defensa solicitó la ampliación del plazo constitucional para que se resuelva su situación jurídica. Aparentemente, será el próximo miércoles 17 de diciembre de 2025 cuando finalmente se determine si es vinculado a proceso por los delitos de delincuencia organizada y lavado de dinero.

