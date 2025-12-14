Clausuran supermercado tras sufrir incendio al norte de Hermosillo; estos son los motivos

Hermosillo, Sonora.- La Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC) de Sonora determinó la suspensión inmediata de actividades de un supermercado ubicado en la colonia Los Ángeles, al norte de la ciudad de Hermosillo. Esta medida fue ejecutada luego de que las autoridades atendieran un reporte de incendio en el inmueble y detectaran deficiencias en la infraestructura del establecimiento, las cuales comprometen la seguridad tanto de los empleados como de los clientes.

Los hechos se registraron durante la mañana de este sábado, aproximadamente a las 7:30 horas, momento en el que el comercio ya se encontraba operando y abierto al público. El incidente se originó en el área de bodega, una zona destinada al almacenamiento de abarrotes y artículos de ferretería. Según los primeros peritajes, una falla eléctrica habría sido el detonante del fuego, el cual generó una densa columna de humo que se propagó rápidamente hacia el área de ventas y el resto del edificio, causando daños por hollín y radiación de calor.

La emergencia, localizada en la intersección de las calles Lucrecia Ruiz de Ayón y Marina del Rey, movilizó a elementos del Departamento de Bomberos de Hermosillo. Para controlar la situación, se requirió la intervención de unidades de las estaciones Centro y Norte, incluyendo dos máquinas extintoras, dos cisternas y vehículos utilitarios. Gracias a la pronta respuesta de los cuerpos de rescate, el fuego fue sofocado antes de que consumiera la totalidad del inmueble.

Como parte de los protocolos de seguridad, se procedió a la evacuación preventiva de las personas que se encontraban dentro de la tienda, así como de los habitantes de las viviendas colindantes, para mitigar cualquier riesgo derivado de la inhalación de humo. Las autoridades confirmaron que el saldo del siniestro fue blanco, reportando que no hubo personas lesionadas ni casos de intoxicación.

Sin embargo, tras controlar la emergencia, personal de la Dirección Técnica de Atención de Emergencias y Desastres de la CEPC realizó una inspección ocular del sitio. Durante esta revisión, se destacó una vulnerabilidad crítica en la seguridad del edificio: el supermercado operaba contando con una única puerta que funcionaba simultáneamente como entrada y salida, careciendo de rutas de evacuación alternas adecuadas para casos de emergencia.

Protección Civil colocó los sellos de clausura en la puerta de acceso

Con fundamento en los artículos 90 y 91 de la Ley de Protección Civil del Estado de Sonora, la dependencia estatal emitió el acta de suspensión. Esta sanción obliga a los propietarios del comercio a mantener el cierre hasta que se realicen las adecuaciones estructurales necesarias y se garantice el cumplimiento de la normativa vigente en materia de seguridad civil. El establecimiento no podrá reanudar sus operaciones comerciales hasta que dichas mejoras sean verificadas y aprobadas por la autoridad competente.

Fuente: Tribuna del Yaqui