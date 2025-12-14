Con disparos de arma larga, sicarios asesinan a sexagenario en su propio domicilio en Navolato

Navolato, Sonora.- La tarde-noche del sábado 13 de diciembre de 2025 se registró una agresión armada en el poblado El Vergel, perteneciente al municipio de Navolato, Sinaloa, en donde un hombre de la tercera edad fue ejecutado a balazos en el interior de su propia vivienda. Los primeros reportes indican que sujetos, quienes portaban armas largas, irrumpieron en la vivienda ubicada sobre una calle de terracería sin nombre y dispararon en múltiples ocasiones contra el masculino hasta acabar con su vida.

De acuerdo con información obtenida por el portal de noticias Los Noticieristas, los familiares del hoy occiso lo identificaron como Juan Antonio 'N.', de 66 años de edad y con domicilio en el lugar del ataque. Una vez cometido el crimen, los agresores emprendieron la huida con rumbo desconocido, mientras que los vecinos del sector y familiares de la víctima dieron aviso a las autoridades a través de las líneas de emergencias del 911.

La información obtenida del crimen precisa que, siendo aproximadamente las 20:00 horas de este sábado sujetos desconocidos y fuertemente armados arribaron hasta el domicilio de la víctima que se encuentra sobre una calle de terracería sin nombre y a escasos metros de la Iglesia Apostólica de la zona, donde ingresaron hasta el domicilio para dispararle en repetidas ocasiones con armas largas", detalló la fuente anteriormente citada.

Luego de recibir el reporte, elementos de la Policía Municipal de Navolato arribaron a la residencia y confirmaron la presencia de una persona con impactos de bala en el interior. Paramédicos de la Cruz Roja Mexicana también se presentaron en el sector y, tras una breve valoración, corroboraron que el sexagenario ya no contaba con signos vitales, por lo que se procedió con el acordonamiento del área con cinta amarilla.

En el lugar también se aseguraron decenas de casquillos percutidos de arma larga en el suelo y los uniformados solicitaron la intervención por parte de la Fiscalía General del Estado (FGE) de Sinaloa. Personal pericial e investigadores, adscritos a la dependencia estatal, se encargaron de las diligencias correspondientes en el lugar. Finalmente, el cuerpo fue llevado al Servicio Médico Forense (Semefo), en donde se le practicará la necropsia de ley.

Fuente: Tribuna del Yaqui