Criminales irrumpen en Universidad de Sonora y ejecutan ATRACO: Esto se sabe

Guaymas, Sonora.- La violencia no descansa en el estado de Sonora, pese a los esfuerzos de las autoridades estatales y federales para contener la inseguridad. Ahora, se está investigando un atraco ocurrido la tarde del sábado 13 de diciembre de 2025 en las instalaciones de la Universidad Tecnológica de Guaymas (UTG), donde personas no identificadas ingresaron al plantel y sustrajeran dinero en efectivo y diversos productos del área de cafetería.

De acuerdo con los primeros reportes, los hechos fueron reportados este sábado 13 de diciembre, alrededor de las 19:00 horas, tiempo local, cuando directivos de la institución detectaron el faltante y dieron aviso a las autoridades mediante el Servicio de Emergencias Telefónico 911.

Según el reporte, el incidente tuvo lugar en la cafetería de la UTG, ubicada sobre la carretera internacional, salida norte de Guaymas, una zona de constante tránsito vehicular, pero que por la noche registra menor afluencia de personas. Información preliminar señaló que los ladrones lograron acceder al área sin ser detectados en el momento, lo que facilitó que consumaran el robo sin que se activara una respuesta inmediata.

Esto fue lo que se llevaron los delincuentes

El reporte realizado por los directivos de la universidad revela que los responsables sustrajeron aproximadamente 500 pesos mexicanos (MXN) en efectivo de la caja registradora, además de mercancía diversa, cuyo valor total no fue precisado de inmediato. A la fecha de publicación de esta nota, no se ha informado sobre daños estructurales al inmueble, aunque las autoridades no descartan que el acceso se haya facilitado por la falta de vigilancia activa durante ese lapso.

Asimismo, se apuntó que el plantel cuenta con servicio de vigilancia nocturna; sin embargo, de acuerdo con los primeros datos, el velador se habría quedado dormido, por lo que no se percató del ingreso de los presuntos ladrones ni del desarrollo del hecho delictivo.

Los oficiales de la Policía Municipal de Guaymas ya realizaron el Informe Policial Homologado (IPH) correspondiente para presentarlo ante el Ministerio Público de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) y continuar con las investigaciones. Hasta el momento, no se han reportado personas detenidas relacionadas con este crimen. Cualquier novedad del caso, será reportada por TRIBUNA.

Fuente: Tribuna del Yaqui