Dan muerte a un hombre en el Centro de Esperanza; sicarios los sorprendieron a balazos

Esperanza, Sonora.- Durante la noche de este domingo 14 de diciembre, se activaron los protocolos de emergencia en el municipio de Cajeme, tras reportarse un ataque armado que resultó en la muerte de una persona del sexo masculino. Los hechos tuvieron lugar en la colonia Centro de la comisaría de Esperanza, sobre las calles Morelos, entre Tamaulipas y Aguascalientes, hasta donde acudieron autoridades militares y policiales.

De acuerdo con los primeros informes, los eventos ocurrieron alrededor de las 20:20 horas. Vecinos del sector notificaron a las autoridades a través de la línea de emergencias 911, luego de escuchar diversas detonaciones de arma de fuego en la vía pública. En respuesta, se desplegó una movilización policiaca hacia el lugar. Al arribar al sitio, los primeros respondientes localizaron a un hombre tendido sobre el pavimento, quien presentaba heridas de gravedad.

Paramédicos de la Cruz Roja acudieron para brindar los primeros auxilios, no obstante, a pesar de los esfuerzos, la gravedad de las lesiones provocó su fallecimiento en el mismo lugar de los hechos. Ante la confirmación del deceso, se activó el Código Rojo, lo que conllevó un fuerte despliegue de elementos de la Policía Municipal de Cajeme, la Policía Estatal de Seguridad Pública (PESP) y efectivos de la Secretaría de Marina (Semar).

Dicho personal procedió a acordonar el perímetro para preservar la escena del crimen y garantizar la seguridad en el área, mientras se realizaba la búsqueda de los responsables, sin que hasta el momento se reporten personas detenidas. Después, peritos de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC) se hizo presente para iniciar las diligencias correspondientes, el levantamiento de indicios balísticos y la integración de la carpeta de investigación.

El cuerpo fue levantado y trasladado a Ciudad Obregón

El cuerpo de la víctima, cuya identidad no ha sido revelada, fue trasladado a las instalaciones del Servicio Médico Forense (Semefo) en Ciudad Obregón para la realización de la necropsia de ley. Este suceso se suma a las estadísticas de incidencias delictivas en el municipio de Cajeme. Con este caso, el registro de homicidios dolosos sube a 16 víctimas mortales en lo que va del mes de diciembre.

